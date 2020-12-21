r-khusnullina196

Предлагаю услуги копирайтера!!

Здравствуйте! Давайте знакомиться! Меня зовут Рената. Я начинающий специалист в сфере копирайтинга. В данный момент прохожу обучение в онлайн-школе Profi Internet. Мой девиз - всё время стремиться к новым вершинам и никогда не останавливаться и не сдаваться. Ежедневно я изучаю самые современные схемы и техники написания текстов и готова их продемонстрировать и вам. К написанию текстов я всегда подхожу очень внимательно и стараюсь делать их всегда качественно.

Что я умею:

- Пишу тексты для интернет-магазинов;

- Информационные тексты.

Давайте сотрудничать!