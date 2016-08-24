работа на дому
Высшее образование
2017- Финансовый московский-юридический университет, документоведение и архивоведение (магистратура)
2015- Ульяновский государственный университет, Факультет лингвистики, международного сотрудничества и профессиональной коммуникации, Лингвистика
2015 - Ульяновский государственный университет, Российско-германский факультет, дополнительное образование
Опыт работы 1 год
Сентябрь 2015-по настоящее время -преподаватель немецкого языка в УлГУ
Сентябрь 2015-по настоящее время-старший инспектор деканата
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