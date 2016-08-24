r-oksanya

Оксана r-oksanya

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
работа на дому

Высшее образование

2017- Финансовый московский-юридический университет, документоведение и архивоведение (магистратура)

2015- Ульяновский государственный университет,  Факультет лингвистики, международного сотрудничества и профессиональной коммуникации, Лингвистика

2015 - Ульяновский государственный университет, Российско-германский факультет, дополнительное образование

Опыт работы 1 год

Сентябрь 2015-по настоящее время -преподаватель немецкого языка в УлГУ

Сентябрь 2015-по настоящее время-старший инспектор деканата