Для Заказчиков.
- >> Всегда старайтесь предоставить наиболее подробное и четкое ТЗ.
- >> От этого зависит не только успех проекта, но и адекватность оценки сроков/стоимости,
- >> причем время, потраченное на уточняющие вопросы, тоже учитывается.
Работаю в разных направлениях:
* Создание сайтов на системе Битрикс
* создание "сайта под ключ";
* сопровождение сайта;
* продвижение сайта;
* разработка программ на заказ;
* внедрение программ на предприятии;
* настройкой unix- и windows-серверов.
Этапы работ по проекту:
* разработка технического задания проекта;
* согласование стоимости и сроков работы по проекту;
* оплата части работы (по договорённости, но какая-то есть всегда);
* выполнение работы;
* сдача работы;
* оплата остатка работы.
При разработке подбирается адекватное средство для выполнения проекта. Заказчику даются советы по улучшению проекта, если это требуется.
Технологии, которые используются при разработке программ и веб-сайтов:
* html/css/dhtml/javascript;
* asp.net;
* php;
* cms/cmf;
* zend freamwork;
* perl;
* ruby;
* java;
* mysql/psql/mssql;
* ajax;
* adobe air/flex;
* web 2.0;
* c#/mpf;
* c/c++;
* delphi/pascal.
Кроме этого, приходится для проектов поднимать различные серверные службы и сами сервера на базе платформ Unix/Linux/Windows. Вёл настройку серверов полного цикла под разные задачи - веб хостинг, почта, прокси, сервер доменных имён, сервер расчётов, сервер билдов, сервер средств автоматизации, сервер баз данных, сервер 1с. Удалённое администрирование серверов.
Самые крупные объекты, на которых установлены мною собранные и настроенные сервера:
- Братцкая ТЭЦ6 (Иркутскэнерго).
- Ольховатский Сахарный комбинат.
Опыт разработок ПО 6 лет.
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