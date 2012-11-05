Создание сайтов - Битрикс, Wordpress, Drupal, .net, создание дизайнов и ФС

Для Заказчиков.

- >> Всегда старайтесь предоставить наиболее подробное и четкое ТЗ.

- >> От этого зависит не только успех проекта, но и адекватность оценки сроков/стоимости,

- >> причем время, потраченное на уточняющие вопросы, тоже учитывается.

Работаю в разных направлениях:

* Создание сайтов на системе Битрикс

* создание "сайта под ключ";

* сопровождение сайта;

* продвижение сайта;

* разработка программ на заказ;

* внедрение программ на предприятии;

* настройкой unix- и windows-серверов.

Этапы работ по проекту:

* разработка технического задания проекта;

* согласование стоимости и сроков работы по проекту;

* оплата части работы (по договорённости, но какая-то есть всегда);

* выполнение работы;

* сдача работы;

* оплата остатка работы.

При разработке подбирается адекватное средство для выполнения проекта. Заказчику даются советы по улучшению проекта, если это требуется.

Технологии, которые используются при разработке программ и веб-сайтов:

* html/css/dhtml/javascript;

* asp.net;

* php;

* cms/cmf;

* zend freamwork;

* perl;

* ruby;

* java;

* mysql/psql/mssql;

* ajax;

* adobe air/flex;

* web 2.0;

* c#/mpf;

* c/c++;

* delphi/pascal.

Кроме этого, приходится для проектов поднимать различные серверные службы и сами сервера на базе платформ Unix/Linux/Windows. Вёл настройку серверов полного цикла под разные задачи - веб хостинг, почта, прокси, сервер доменных имён, сервер расчётов, сервер билдов, сервер средств автоматизации, сервер баз данных, сервер 1с. Удалённое администрирование серверов.

Самые крупные объекты, на которых установлены мною собранные и настроенные сервера:

- Братцкая ТЭЦ6 (Иркутскэнерго).

- Ольховатский Сахарный комбинат.

Опыт разработок ПО 6 лет.