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Алексей
r0kot
r0kot
44 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Php, mysql, css, html
Разработки под следующие CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Битрикс...
PHP
WordPress
MySQL
HTML
CSS
Joomla
Drupal
Битрикс
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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