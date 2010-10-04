r0kot

Алексей r0kot

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Php, mysql, css, html

Разработки под следующие CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Битрикс...

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaDrupalБитрикс
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга