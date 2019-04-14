1. Комплексное продвижение сайтов
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- Внутренняя оптимизации сайта
- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов Title (Заголовок) и Description (Описание)
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml
- Микроразметка по правилам SCHEMA.org
- Настройка редиректов, работа с .htaccess
- Адаптивная верстка
- Правка кода в соответствии стандарта W3C
- Оптимизация по требованиям Google Page Speed и Mobile Website Speed & Performance
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- Разработка и внедрение AMP-страниц.
- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация
- Работа с системами аналитики Яндекс Метрика и подобные
- Оптимизация внешних скриптов
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
Работа с бюджетами от 700 у.е. в месяц.
Оплата: 50% в начале месяца — 50% в конце.
Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий месяц в течении 7 дней с момента сдачи мною отчёта.
2. Внутренняя оптимизация сайта
- Выполнение всех внутренних работ по сайту
- Подготовка сайта к продвижению
3. SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации
- Анализ юзабилити
- Анализ положения сайта
- Анализ конкуренции
- Анализ оптимизации сайта
- Рекомендации по продвижению
- Стратегия по продвижению
4. Контекстная реклама.
- Настройка и ведение контекстной рекламы под ключ
- Работаю с бюджетами от 50 000 рублей
- Яндекс Директ
- Google adword
- Оптимизация существующей кампании.
- Таргет, ретаргет/ремаркетинг Facebook, Instagram
*5. Информационная безопасность
- Устранение вредоносного ПО на сайте (вирусы, шеллы, дорвеи, бэкдоры, айфрэймы и т.д)
- Круглосуточный мониторинг сайта
- Администрирование
- Защита от взлома
- Защита от DDoS
- Аудит безопасности
Обращайтесь, буду рад помочь Вам
Skype: r0mZet47
Email: [email protected]
Телефон: +7 929 086 9309