Специалист по интернет-маркетингу, веб-аналитике, поисковой оптимизации

1. Комплексное продвижение сайтов

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося

- Внутренняя оптимизации сайта

- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов

- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов Title (Заголовок) и Description (Описание)

- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml

- Микроразметка по правилам SCHEMA.org

- Настройка редиректов, работа с .htaccess

- Адаптивная верстка

- Правка кода в соответствии стандарта W3C

- Оптимизация по требованиям Google Page Speed и Mobile Website Speed & Performance

- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта

- Разработка и внедрение AMP-страниц.

- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация

- Работа с системами аналитики Яндекс Метрика и подобные

- Оптимизация внешних скриптов

- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика

- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

Работа с бюджетами от 700 у.е. в месяц.

Оплата: 50% в начале месяца — 50% в конце.

Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий месяц в течении 7 дней с момента сдачи мною отчёта.

2. Внутренняя оптимизация сайта

- Выполнение всех внутренних работ по сайту

- Подготовка сайта к продвижению

3. SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации

- Анализ юзабилити

- Анализ положения сайта

- Анализ конкуренции

- Анализ оптимизации сайта

- Рекомендации по продвижению

- Стратегия по продвижению

4. Контекстная реклама.

- Настройка и ведение контекстной рекламы под ключ

- Работаю с бюджетами от 50 000 рублей

- Яндекс Директ

- Google adword

- Оптимизация существующей кампании.

- Таргет, ретаргет/ремаркетинг Facebook, Instagram

*5. Информационная безопасность

- Устранение вредоносного ПО на сайте (вирусы, шеллы, дорвеи, бэкдоры, айфрэймы и т.д)

- Круглосуточный мониторинг сайта

- Администрирование

- Защита от взлома

- Защита от DDoS

- Аудит безопасности

Обращайтесь, буду рад помочь Вам

Skype: r0mZet47

Email: [email protected]

Телефон: +7 929 086 9309