r0ma201097

Таргетолог. Mytarget. Яндекс-Директ

🔥Очень скоро я буду крутым таргетологом, а пока возможно я ищу именно тебя, чтобы сделать свой первый запуск таргетированной рекламы. Если ты готов пахать вместе со мной и вкладываться в свой проект, просто напиши мне.

В процессе работы я :

✨ Сделаю подробный анализ целевой аудитории и их психотипов, а также анализ конкурентов.

✨ Подготовлю рекламную стратегию.

✨ Запущу рекламу, с последующим анализом и оптимизацией.

✨ Приведу в Вашу группу новых подписчиков.

✨ Приведу новых клиентов в Ваш бизнес.А вы получите своих первых подписчиков и клиентов, привлеченных с помощью таргета :)Я очень заинтересован в том чтобы сделать результат, поэтому мне нужен только тот человек, который готов приступить к работе уже сегодня. И да, предложения бесплатно поработать больше не будет, поэтому не упускайте возможность.