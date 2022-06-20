Инженер-программист

Инженер-программист с большим стажем в различных направлениях программирования

Программирование для ОС Windows, платформа .NET Framework:

- Оконные приложения (WinForms), консольные приложения.

- Сокеты, TCP/IP, UDP, HTTP.

- Базы данных, SQL-запросы.

- Интеграция с MS Office (Excel, Word).

- Работа с базовыми I/O, потоки, Compression, создание собственных структур файлов, использование готовых (например, Xml).

- Неуправляемый и небезопасный код, указатели.

- Прорисовка 3D (WPF).

- Большой опыт интеграции с внешними устройствами (например, Arduino), Com-порт, USB (стандартные классы устройств).

- Графические библиотеки DirectX (например SlimDX, SharpDX), большой опыт в GDI+: матрицы преобразования, низкоуровневый доступ и манипуляция с битмапами.

- Большой опыт в разработке приложений математической направленности (преобразования Фурье, физическое моделирование).

Программирование микроконтроллеров на языках C и Assembler:

- 8-битные Atmel AVR, Microchip PIC: цифро-буквенные, графические ч/б LCD с контроллерами, сегментные LCD без контроллера, светодиодные матрицы, семисегментные индикаторы, шаговые и DC двигатели (ШИМ управление), ПИ- ПИД-регуляторы.

- 32-битные STM32, ESP32: USB, Wi-Fi, графические цветные LCD.

- Специализированный TI CC26xx BLE микроконтроллер.

Разработку и монтаж печатных плат произвожу самостоятельно. Большой опыт в цифровой схемотехнике, немного меньший опыт - в аналоговой.

Этот список представляет только то, чего я касался в реальной работе разработчика. Весь опыт получал самостоятельно на практике.