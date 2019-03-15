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Николай
r2design
r2design
36 лет
Россия
/
Краснодар
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
3D визуализация экстерьеров и интерьеров, 3D моделирование
Выполняю 3D моделирование, визуализацию.
Работаю в sketchup, autocad, lumion
AutoCAD
SketchUp
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Рабочее пространство на балконе
156 просмотров
Придомовая территория жилого комплекса
116 просмотров
Жилой дом
97 просмотров
Жилой комплекс
111 просмотров
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