r2design

Николай r2design

 
36 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D визуализация экстерьеров и интерьеров, 3D моделирование

Выполняю 3D моделирование, визуализацию.

Работаю в sketchup, autocad, lumion

AutoCADSketchUp
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