r3pus

Анна r3pus

 
39 летРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Выполняю не сложную работу.

Могу заниматься рутинной работой.

Частый он-лайн, желание работать и стремление обучаться всему новому.

Опыт работы:

- регистрация аккаунтов(хостинги, почтовики, социальные сети)

- наполнение сайтов(статьи на блогах и комментарии на форумах)

- онлайн консультант интернет магазина

- создание каталогов товаров

Имеются базовые навыки работы с photoshop, вёрстка (работа с шаблонизатором smarty).

Также есть опыт в работе с различными cms: wordpress, dle, phpbb, ipb, vbulletin, jumla.

WordPressDLEPhotoshop
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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