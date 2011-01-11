Выполняю не сложную работу.
Могу заниматься рутинной работой.
Частый он-лайн, желание работать и стремление обучаться всему новому.
Опыт работы:
- регистрация аккаунтов(хостинги, почтовики, социальные сети)
- наполнение сайтов(статьи на блогах и комментарии на форумах)
- онлайн консультант интернет магазина
- создание каталогов товаров
Имеются базовые навыки работы с photoshop, вёрстка (работа с шаблонизатором smarty).
Также есть опыт в работе с различными cms: wordpress, dle, phpbb, ipb, vbulletin, jumla.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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