Выполняю не сложную работу.

Могу заниматься рутинной работой.

Частый он-лайн, желание работать и стремление обучаться всему новому.

Опыт работы:

- регистрация аккаунтов(хостинги, почтовики, социальные сети)

- наполнение сайтов(статьи на блогах и комментарии на форумах)

- онлайн консультант интернет магазина

- создание каталогов товаров

Имеются базовые навыки работы с photoshop, вёрстка (работа с шаблонизатором smarty).

Также есть опыт в работе с различными cms: wordpress, dle, phpbb, ipb, vbulletin, jumla.