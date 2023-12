Графический дизайнер \ Graphic Designer

Обучаюсь в международной академии IT STEP \ I study at an international academy IT STEP

Владею\I own : Photoshop, Illustrator

Имеется опыт в создании СММ постов \ I have extensive experience in creating SMM posts.

Так же делаю логотипы, лэндинги, постеры, баннеры \ I also make logos, landing pages, posters, banners.