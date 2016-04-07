Профессиональная разработка сайтов и веб-приложений

Мы – команда молодых людей, объединенных общей идеей сделать этот мир лучше, а проживающих в нем людей счастливее.

В качестве места осуществления деятельности нами была избрана всемирная

паутина, а в качестве рода занятий – разработка интернет-проектов. Этим

мы и занимаемся с 2006 года. Почти за 10 лет работы нами было успешно

реализовано свыше 150 проектов. Имея огромный опыт, мы гарантируем

отменное качество выполнения работ, творческий подход к решению проблем

различного уровня сложности.

Наш сайт: http://ru.pimax.in

Основная специализация нашей компании – разработка веб-приложений различного уровня сложности – от

простых веб-сайтов до корпоративных b2b-систем международных компаний.

Часть проектов защищена договором об NDA, с остальными вы можете

ознакомиться в нашем портфолио.

Наш главный ориентир – полное удовлетворение потребностей клиентов. Мы в обязательном порядке

выслушиваем и учитываем пожелания заказчиков и готовы пойти на многое,

ради улыбки на их лицах.

Некоторые факты о нас: мы

- профессионалы, любящие свое дело;

- имеем за плечами более 150 реализованных проектов;

- оказываем услуги с 2006 года;

- гарантируем потрясающее качество;

- работаем над проектами различной ценовой категории и уровня сложности: от 50 тыс. рублей до 3,5 миллионов;

- имеем в штате 18 сотрудников, искренне любящих свое дело.

Как мы работаем:

- Наша работа строится на основе технического задания (ТЗ). Если ТЗ у вас

еще нет, не проблема, мы погрузимся в специфику вашего бизнеса и

составим ТЗ вместе с вами перед началом работ.

- После составления ТЗ, определяется стоимость работ и этапы оплаты, происходит подписание договора.

- К работе мы приступаем сразу после получения авансового платежа.

- После ее выполнения мы подписываем акты, проект переходит в стадию технической поддержки.

- В течении 6 месяцев после сдачи проекта мы оказываем бесплатную поддержку.

Как мы НЕ работаем:

- без технического задания,

- Со сроками «вчера»,

- без предоплаты,

- над проектами, нарушающими законодательство РФ.

Languages And FrameworksPHP-Stack: PHP, Yii 1/2, Laravel, CodeIgniter

Node-Stack: Node.JS

RDBMS: MySQL, PostgreSQL

MySQL, PostgreSQL NoSQL: MongoDB, Redis

Memcache

Redis

Sphinx

Elastic Search

HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, JqueryUI

AngularJS, Backbone.js, Bootstrap

Grunt, Gulp, Webpack

SVG

Less, Stylus, SASS(SCSS)

Responsive design

Corporate: Joomla, WordPress, Drupal

Joomla, WordPress, Drupal E-commerce: Open Cart, Magento

Open Cart, Magento Social Network: Social Engine, PhpFox, Dolphin

DatabasesCachesSearch EnginesFront-EndCMS