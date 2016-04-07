Мы – команда молодых людей, объединенных общей идеей сделать этот мир лучше, а проживающих в нем людей счастливее.
В качестве места осуществления деятельности нами была избрана всемирная
паутина, а в качестве рода занятий – разработка интернет-проектов. Этим
мы и занимаемся с 2006 года. Почти за 10 лет работы нами было успешно
реализовано свыше 150 проектов. Имея огромный опыт, мы гарантируем
отменное качество выполнения работ, творческий подход к решению проблем
различного уровня сложности.
Наш сайт: http://ru.pimax.in
Основная специализация нашей компании – разработка веб-приложений различного уровня сложности – от
простых веб-сайтов до корпоративных b2b-систем международных компаний.
Часть проектов защищена договором об NDA, с остальными вы можете
ознакомиться в нашем портфолио.
Наш главный ориентир – полное удовлетворение потребностей клиентов. Мы в обязательном порядке
выслушиваем и учитываем пожелания заказчиков и готовы пойти на многое,
ради улыбки на их лицах.
Некоторые факты о нас: мы
- профессионалы, любящие свое дело;
- имеем за плечами более 150 реализованных проектов;
- оказываем услуги с 2006 года;
- гарантируем потрясающее качество;
- работаем над проектами различной ценовой категории и уровня сложности: от 50 тыс. рублей до 3,5 миллионов;
- имеем в штате 18 сотрудников, искренне любящих свое дело.
Как мы работаем:
- Наша работа строится на основе технического задания (ТЗ). Если ТЗ у вас
еще нет, не проблема, мы погрузимся в специфику вашего бизнеса и
составим ТЗ вместе с вами перед началом работ.
- После составления ТЗ, определяется стоимость работ и этапы оплаты, происходит подписание договора.
- К работе мы приступаем сразу после получения авансового платежа.
- После ее выполнения мы подписываем акты, проект переходит в стадию технической поддержки.
- В течении 6 месяцев после сдачи проекта мы оказываем бесплатную поддержку.
Как мы НЕ работаем:
- без технического задания,
- Со сроками «вчера»,
- без предоплаты,
- над проектами, нарушающими законодательство РФ.
Languages And FrameworksPHP-Stack: PHP, Yii 1/2, Laravel, CodeIgniter
- Node-Stack: Node.JS
- RDBMS: MySQL, PostgreSQL
- NoSQL: MongoDB, Redis
- Memcache
- Redis
- Sphinx
- Elastic Search
- HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, JqueryUI
- AngularJS, Backbone.js, Bootstrap
- Grunt, Gulp, Webpack
- SVG
- Less, Stylus, SASS(SCSS)
- Responsive design
- Corporate: Joomla, WordPress, Drupal
- E-commerce: Open Cart, Magento
- Social Network: Social Engine, PhpFox, Dolphin
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