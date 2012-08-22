Мы команда менеджеров, системных администраторов и Drupal разработчиков, специализирующихся на оптимизации серверов и Drupal проектов под высокие нагрузки. Мы хорошо разбираемся в особенностях функционирования CMS Drupal, что позволяет нам качественно и быстро решать поставленные задачи.
Мы оказываем следующие услуги:
1. Настройка и техническая поддержка выделенных серверов, оптимизированных под CMS Drupal.
2. Аудит Drupal сайтов и серверов для выявления "узких" мест.
3. Подбор конфигурации сервера и хостинга для Drupal проекта, под планируемую нагрузку.
4. Проектирование ИТ инфраструктуры Drupal проекта, под планируемую нагрузку.
5. Настройка и поддержка нескольких серверов с разными ролями для больших Drupal проектов.
6. Мониторинг Drupal сайтов.
Сайт: http://drupal-coder.ru
Блог: http://drupal-admin.ru