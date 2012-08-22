Поддержка и оптимизация серверов для Drupal сайтов

Мы команда менеджеров, системных администраторов и Drupal разработчиков, специализирующихся на оптимизации серверов и Drupal проектов под высокие нагрузки. Мы хорошо разбираемся в особенностях функционирования CMS Drupal, что позволяет нам качественно и быстро решать поставленные задачи.

Мы оказываем следующие услуги:

1. Настройка и техническая поддержка выделенных серверов, оптимизированных под CMS Drupal.

2. Аудит Drupal сайтов и серверов для выявления "узких" мест.

3. Подбор конфигурации сервера и хостинга для Drupal проекта, под планируемую нагрузку.

4. Проектирование ИТ инфраструктуры Drupal проекта, под планируемую нагрузку.

5. Настройка и поддержка нескольких серверов с разными ролями для больших Drupal проектов.

6. Мониторинг Drupal сайтов.

Сайт: http://drupal-coder.ru

Блог: http://drupal-admin.ru