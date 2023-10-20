В общем, так.
Я умею монтировать какое угодно видео для каких угодно целей и делаю это всегда качественно.
Но есть пара направлений, где я просто лучший – это кино и рекламные ролики. Здесь я хэдлайнер — факт.
То есть, если вам нужно смонтировать убойную вирусную рекламу, или просто интернет ролик, выгодно отличающийся от среднестатистической рекламной муры креативом и исполнением, значит вы мой клиент. И тут как, говорится, без вариантов.
Если вам нужно воплотить свои самые изощренные фантазии в киноиндустрии или нашпиговать видео голливудскими спецэффектами, значит вы мой заказчик и никуда нам друг от друга не деться.
Обязательно промониторьте рынок в отношении возможных альтернативных исполнителей, это гармонизирует. Сделайте это и возвращайтесь ко мне, уверенные в правильном выборе.
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