Смонтирую лучше, чем вы ожидаете.

В общем, так.

Я умею монтировать какое угодно видео для каких угодно целей и делаю это всегда качественно.

Но есть пара направлений, где я просто лучший – это кино и рекламные ролики. Здесь я хэдлайнер — факт.

То есть, если вам нужно смонтировать убойную вирусную рекламу, или просто интернет ролик, выгодно отличающийся от среднестатистической рекламной муры креативом и исполнением, значит вы мой клиент. И тут как, говорится, без вариантов.

Если вам нужно воплотить свои самые изощренные фантазии в киноиндустрии или нашпиговать видео голливудскими спецэффектами, значит вы мой заказчик и никуда нам друг от друга не деться.

Обязательно промониторьте рынок в отношении возможных альтернативных исполнителей, это гармонизирует. Сделайте это и возвращайтесь ко мне, уверенные в правильном выборе.