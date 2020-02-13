Юрист

«Если для вас бизнес — дело нехитрое, значит, у вас ещё не совсем бизнес».

В этой шутке, по большому счёту, не так уж много иронии. Мой шестилетний опыт работы юристом, около 100 выигранных в суде дел и 35 дел, в антимонопольной службе (ни одно из них не было «нехитрым»), позволяют с уверенностью утверждать: любой бизнес в современных условиях уязвим. Никто не застрахован от заключения фиктивных договоров, поставок бракованной продукции, аренды несуществующих помещений у не собственников, и других незаконных действий.

Вы можете поручить мне полное юридическое сопровождение всей деятельности вашей компании по аутсорсинговой схеме. При этом возможно и решение отдельных вопросов: написание договоров, судебное представительство, взыскание долгов и т. д.

За шесть лет с моим участием было взыскано около 300 млн. рублей. В моём активе — опыт полного юридического сопровождения компаний (производство/опт/розница/франшиза).

Я могу также взять под свой контроль договорную работу вашей компании по всему спектру: экспертиза договоров поставки, купли-продажи, аренды, займа, агентского, возмездного оказания услуг, договора подряда.... В моей компетенции также вопросы регистрации и реорганизации ООО и ИП, защиты прав потребителей.

По моему убеждению, миссия юриста не может считаться в полной мере, исполненной до того момента, пока клиент не получит необходимое ему решение своей проблемы любым законным способом. Мой принцип — «решение под ключ»!