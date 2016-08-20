Написание картин под заказ; Контент-менеджер; SMM-менеджер
Пишу картины под заказ и пожелания клиента (масло, холст), портретные рисунки.
Менеджер по персоналу
Контент-менеджер
SMM-менеджер, раскрутка в социальных сетях (FB, VK, Instagram, Одноклассники, Youtube, JJ)
Копирайт-рерайт
Написание курсовых и дипломных работ, рефератов
Обработка фотографий
Сканирование и распознавание текста
Набор текста с рукописного источника
Ручная регистрация сайта в каталогах
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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