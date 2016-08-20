r_gontar_IQ

Роза r_gontar_IQ

 
37 летУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Написание картин под заказ; Контент-менеджер; SMM-менеджер

Пишу картины под заказ и пожелания клиента (масло, холст), портретные рисунки.

Менеджер по персоналу

Контент-менеджер

SMM-менеджер, раскрутка в социальных сетях (FB, VK, Instagram, Одноклассники, Youtube, JJ)

Копирайт-рерайт

Написание курсовых и дипломных работ, рефератов

Обработка фотографий

Сканирование и распознавание текста

Набор текста с рукописного источника

Ручная регистрация сайта в каталогах

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $25
от 5 дней
#2566
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3975
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4197