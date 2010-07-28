r_oranskyi

Нужен банер 240*350. Сюжетная линия готова, материалы есть. Оплата по готовности. Интересует исполнитель с нормальным, уверенным уровнем. Стоимость обсуждается. Сроки 2 дня.
- $50Баннеры27 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать дизайн сайта divami. Сразу ищем вменяемого и быстрого человека для продолжительной работы. Цены вменяемые, рыночные. Опыт работы минимум 3 года обязательно).HTML-верстка21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо афигенно отресовать готовый концепт (2 страницы). Заинтересованы в творческой и немного повернутой на дизайне личности, которая сможет легко работать с нашим арт-директором и иногда даже конкурировать с ним. Неуверенных в себе просьба свои услуги не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта по аренде квартир. Главная, список квартир, страница квартиры. Интересует прикольный удобный дизайн.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен нормальный рерайт 10 страниц текста на однотипную тематику. Не сложно, срочно. Оплата: 50 у.е. за все.Копирайтинг45 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо изготовить 20 видео роликов из набора фотографий. Фотографии имеются.Анимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо прихорошить дизайн основных страниц двух сайтов. Главная цель: удобно и понятно. Приветствуются новые или нестандартные идеи, в пределах разумного.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужны 2 динамических баннера. Сюжет и материалы при заказе на почту.Баннеры30 заявокЗакрыт13 лет назад