r_oranskyi

Необходимо афигенно отресовать готовый концепт (2 страницы). Заинтересованы в творческой и немного повернутой на дизайне личности, которая сможет легко работать с нашим арт-директором и иногда даже конкурировать с ним. Неуверенных в себе просьба свои услуги не ...