r_oranskyi

Роман r_oranskyi

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Интернет-проекты; постоянные и периодические заказы.

  • Создание баннера

    $50

    Нужен банер 240*350. Сюжетная линия готова, материалы есть. Оплата по готовности. Интересует исполнитель с нормальным, уверенным уровнем. Стоимость обсуждается. Сроки 2 дня.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать дизайн

    Необходимо сверстать дизайн сайта divami. Сразу ищем вменяемого и быстрого человека для продолжительной работы. Цены вменяемые, рыночные. Опыт работы минимум 3 года обязательно).

    Дизайн сайта
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать по эскизу 2 страницы.

    $100

    Необходимо афигенно отресовать готовый концепт (2 страницы). Заинтересованы в творческой и немного повернутой на дизайне личности, которая сможет легко работать с нашим арт-директором и иногда даже конкурировать с ним. Неуверенных в себе просьба свои услуги не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 10 страниц рерайта

    $50

    Нужен нормальный рерайт 10 страниц текста на однотипную тематику. Не сложно, срочно. Оплата: 50 у.е. за все.

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна двух сайтов

    $100

    Необходимо прихорошить дизайн основных страниц двух сайтов. Главная цель: удобно и понятно. Приветствуются новые или нестандартные идеи, в пределах разумного.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 баннера

    $50

    Нужны 2 динамических баннера. Сюжет и материалы при заказе на почту.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад