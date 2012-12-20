филолог-киношник

Год рождения: 1991

Образование: Саратовский Государственный Университет, Институт филологии и журналистики

Публикации: отданный в печать сборник филологических этюдов "Л. Н. Толстой об А. П. Чехове: концепция личности и штрихи к портрету"

С детства болею кино. Знаком с его историей и самыми яркими представителями каждого десятилетия. Сам в молодости снял с друзьями игровой фильм и смонтировал порядка десяти видеороликов.