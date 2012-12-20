филолог-киношник
Год рождения: 1991
Образование: Саратовский Государственный Университет, Институт филологии и журналистики
Публикации: отданный в печать сборник филологических этюдов "Л. Н. Толстой об А. П. Чехове: концепция личности и штрихи к портрету"
С детства болею кино. Знаком с его историей и самыми яркими представителями каждого десятилетия. Сам в молодости снял с друзьями игровой фильм и смонтировал порядка десяти видеороликов.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга