ra-100-man

Алексей ra-100-man

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
филолог-киношник

Год рождения: 1991

Образование: Саратовский Государственный Университет, Институт филологии и журналистики

Публикации: отданный в печать сборник филологических этюдов "Л. Н. Толстой об А. П. Чехове: концепция личности и штрихи к портрету"

С детства болею кино. Знаком с его историей и самыми яркими представителями каждого десятилетия. Сам в молодости снял с друзьями игровой фильм и смонтировал порядка десяти видеороликов.

Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга