ra-Orbita

Орбита Перфоманс-Агентство ra-Orbita

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Эффективное Интернет-продвижение для вашего бизнеса: от создания посадочной страницы до таргетированной рекламы

Наши услуги:

  • АНАЛИТИКА – настройка систем аналитики, создание аналитических дашбортов.
  • ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА – настройка рекламных кампаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте и другие.
  • КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА – настройка поисковой рекламы в Яндекс и Google.
  • SEO – поисковое продвижение в системах Яндекс и Google.
  • LANDING PAGES – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
  • КОНСАЛТИНГ – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
Рекламная кампания