Орбита Перфоманс-Агентство ra-Orbitara-Orbita
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Эффективное Интернет-продвижение для вашего бизнеса: от создания посадочной страницы до таргетированной рекламы
Наши услуги:
- АНАЛИТИКА – настройка систем аналитики, создание аналитических дашбортов.
- ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА – настройка рекламных кампаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте и другие.
- КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА – настройка поисковой рекламы в Яндекс и Google.
- SEO – поисковое продвижение в системах Яндекс и Google.
- LANDING PAGES – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
- КОНСАЛТИНГ – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
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Портфолио
- Наши довольные клиенты94 просмотра
- Наш успешный кейс таргетированной рекламы74 просмотра
- Наш успешный кейс с Programmatic69 просмотров
- Наши успешные кейсы таргетированной рекламы67 просмотров
- Наши успешные кейсы контекстной рекламы69 просмотров
- Наши успешные кейсы контекстной рекламы74 просмотра