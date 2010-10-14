ra-koncept

Трэвел — копирайтер. Нужно написать несколько статей на тему конкретной туристической страны. (Тайланд, Вьетнам, Египет, Турция и т. д.). ВАЖНО: задание только для тех кто очень хорошо разбирается в этой стране, много путешествовал по стране или проживал в ней. Для каждой ...