ra-koncept

Игорь Колмогоров ra-koncept

 
45 летРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Трэвел копирайтинг

    $100

    Трэвел — копирайтер. Нужно написать несколько статей на тему конкретной туристической страны. (Тайланд, Вьетнам, Египет, Турция и т. д.). ВАЖНО: задание только для тех кто очень хорошо разбирается в этой стране, много путешествовал по стране или проживал в ней. Для каждой ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать мобильное приложение "Горящие туры"

    Написать мобильное приложение Андроид, аналогичное этому: https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gputevki&amp;hl=ru&amp;gl=US Через шлюз поиска туров: https://wiki.sletat.ru/w/Шлюз_поиска_туров_(json) и шлюз поиска горящих туров: https://wiki.sletat.ru/w/Шлюз_поиска_горящих_туров_(json) ТЗ и дизайн интерфейса предоставим. От вас стоимость, сроки разработки, и укажите аналогичные приложения (если делали)

    Android
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подстановка города, телефона и карты в раздел контакты

    На сайт типография-новый-формат.рф сделать определение и подстановку города, адреса и телефона как на макете. Должно нормально работать и в мобильной версии и в десктопной. Нужно чтобы работало по России и Казахстану. Адреса можно взять на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подстановка города в разделе контакты.

    на сайт типография-новый-формат.рф сделать определение и подстановку города, адреса и телефона как на макете. Должно нормально работать и в мобильной версии и в десктопной. Нужно чтобы работало по России и Казахстану. Адреса можно взять на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи по книгоизданию

    Для сайта типография-новый-формат.рф нужны качественные статьи от тех, кто разбирается в книгоиздании и полиграфии. Темы: издать книгу, напечатать книгу, печать книг, как я издавал свою книгу (реальный опыт авторов книг) и т.д. В ответе сообщить: ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Seo для сайта типографии

    Нужно РЕГИОНАЛЬНОЕ продвижение сайта типография-новый-формат.рф (ключи: издать книгу, напечатать книгу, печать книг и т.д.) по 300 городам.  В ответе сообщите стоимость и способ продвижения: поддомены+региональные адреса, подпапки с топонимом, регистрация в яндекс.справочнике или gmb или ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подстановка города Modx evo

    Для сайта типография-новый-формат.рф нужен скрипт определения города посетителя и подстановка города, адреса и телефона в разделе контакты.  В ответе указать стоимость и способ определения города.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад