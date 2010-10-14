ra-koncept

Трэвел — копирайтер. Нужно написать несколько статей на тему конкретной туристической страны. (Тайланд, Вьетнам, Египет, Турция и т. д.). ВАЖНО: задание только для тех кто очень хорошо разбирается в этой стране, много путешествовал по стране или проживал в ней. Для каждой ...
- $100Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Написать мобильное приложение Андроид, аналогичное этому: https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gputevki&hl=ru&gl=US Через шлюз поиска туров: https://wiki.sletat.ru/w/Шлюз_поиска_туров_(json) и шлюз поиска горящих туров: https://wiki.sletat.ru/w/Шлюз_поиска_горящих_туров_(json) ТЗ и дизайн интерфейса предоставим. От вас стоимость, сроки разработки, и укажите аналогичные приложения (если делали)Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
На сайт типография-новый-формат.рф сделать определение и подстановку города, адреса и телефона как на макете. Должно нормально работать и в мобильной версии и в десктопной. Нужно чтобы работало по России и Казахстану. Адреса можно взять на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
на сайт типография-новый-формат.рф сделать определение и подстановку города, адреса и телефона как на макете. Должно нормально работать и в мобильной версии и в десктопной. Нужно чтобы работало по России и Казахстану. Адреса можно взять на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта типография-новый-формат.рф нужны качественные статьи от тех, кто разбирается в книгоиздании и полиграфии. Темы: издать книгу, напечатать книгу, печать книг, как я издавал свою книгу (реальный опыт авторов книг) и т.д. В ответе сообщить: ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно РЕГИОНАЛЬНОЕ продвижение сайта типография-новый-формат.рф (ключи: издать книгу, напечатать книгу, печать книг и т.д.) по 300 городам. В ответе сообщите стоимость и способ продвижения: поддомены+региональные адреса, подпапки с топонимом, регистрация в яндекс.справочнике или gmb или ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта типография-новый-формат.рф нужен скрипт определения города посетителя и подстановка города, адреса и телефона в разделе контакты. В ответе указать стоимость и способ определения города.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ в файлах, в ответе указать: 1. стоимость 2. сроки 3. на какой системе управления буден сделан сайтСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт4 года назад
- $333
См тзПрикладное ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программа расчета заказов для типографии.Прикладное ПО30 заявокЗакрыт13 лет назад