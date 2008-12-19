ra_propaganda

Людмила Савчук ra_propagandara_propaganda
РА «ПРОПАГАНДА» предлагает широкий ассортимент рекламно-сувенирной продукции с нанесением фирменной символики, а также оказывает полный спектр полиграфических и дизайнерских услуг.
1. авторучки
2. значки, медали
3. чашки
4. различные брелоки, бутылкооткрыватели
5. визитницы карманные: металлические и кожаные
6. блокноты
7. корпоративные флаги, флажки
8. фирменные п/э и бумажные пакеты
9. футболки, бейсболки
10. CD диски с нанесением и тиражированием
11. воздушные и елочные шары с фирменной символикой
12. ароматизаторы воздуха для автомобилей с индивидуальной высечкой
13. ежедневники с вашим логотипом
14.
часы наручные, настенные и настольные
15. кожгалагтерея: портфели, деловые сумки, ремни, визитницы настоьные, папки меню, клип-борд
16. спички рекламные
17. большой ассортимент рекламно-сувенирной продукции
РА «ПРОПАГАНДА» предлагает так же полиграфическую продукцию:
1. визитки, фирменные бланки
2. календари: настенные, настольные, карманные...
3. каталоги, буклеты, листовки, папки, открытки и т.д.
4. широкоформатная печать: стенды (стационарные и мобильные), вывески, таблички
5. дизайнерские услуги: создание фирменного стиля и оригинал-макетов
Наши достоинства: «легкость на подъем», креативность, обязательность, высокое качество работы, индивидуальный подход к каждому Заказчику!
Яркие, узнаваемые сувениры – самая долгоработающая реклама