ra_propaganda

Рекламное агенство

РА «ПРОПАГАНДА» предлагает широкий ассортимент рекламно-сувенирной продукции с нанесением фирменной символики, а также оказывает полный спектр полиграфических и дизайнерских услуг.

1. авторучки

2. значки, медали

3. чашки

4. различные брелоки, бутылкооткрыватели

5. визитницы карманные: металлические и кожаные

6. блокноты

7. корпоративные флаги, флажки

8. фирменные п/э и бумажные пакеты

9. футболки, бейсболки

10. CD диски с нанесением и тиражированием

11. воздушные и елочные шары с фирменной символикой

12. ароматизаторы воздуха для автомобилей с индивидуальной высечкой

13. ежедневники с вашим логотипом

14.

часы наручные, настенные и настольные

15. кожгалагтерея: портфели, деловые сумки, ремни, визитницы настоьные, папки меню, клип-борд

16. спички рекламные

17. большой ассортимент рекламно-сувенирной продукции

РА «ПРОПАГАНДА» предлагает так же полиграфическую продукцию:

1. визитки, фирменные бланки

2. календари: настенные, настольные, карманные...

3. каталоги, буклеты, листовки, папки, открытки и т.д.

4. широкоформатная печать: стенды (стационарные и мобильные), вывески, таблички

5. дизайнерские услуги: создание фирменного стиля и оригинал-макетов

Наши достоинства: «легкость на подъем», креативность, обязательность, высокое качество работы, индивидуальный подход к каждому Заказчику!

Яркие, узнаваемые сувениры – самая долгоработающая реклама