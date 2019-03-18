Видеомонтаж любой сложности
Занимаюсь видеомонтажом и различной анимацией. Могу предложить:
- Анимация логотипов
- Создание анимированных Intro и Outro
- Создание и анимация рекламных промо роликов
- Оригинальные и интересные переходы
- Применение красивых эффектов и футажей
- Креативная нарезка материала на короткий влог/блог
- Цветокоррекция
- Создание субтитров
- Наполнение ролика подходящим муз. оформлением и звуковыми эффектами
- Эффектные заставки, превью и многое другое
Сам по себе я творческий человек и музыкант c образованием.
Работаю в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator.
С нетерпением жду интересных предложений.
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Портфолио
- Пример анимации интро с логотипом105 просмотров
- Пример анимации заставки106 просмотров
- Анимация и дизайн афиши к концерту муз. группы85 просмотров
- Обложка к песне103 просмотра
- Логотип95 просмотров
- Афиша к концерту оркестра91 просмотр
- Афиша к концерту музыкальной группы80 просмотров