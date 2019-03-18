Видеомонтаж любой сложности

Занимаюсь видеомонтажом и различной анимацией. Могу предложить:

Анимация логотипов

Создание анимированных Intro и Outro

Создание и анимация рекламных промо роликов

Оригинальные и интересные переходы

Применение красивых эффектов и футажей

Креативная нарезка материала на короткий влог/блог

Цветокоррекция

Создание субтитров

Наполнение ролика подходящим муз. оформлением и звуковыми эффектами

Эффектные заставки, превью и многое другое

Также есть опыт в создании несложных логотипов, афиш, визиток, баннеров и т.п.

Сам по себе я творческий человек и музыкант c образованием.

Работаю в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator.

─> МОЕ ПОРТФОЛИО

С нетерпением жду интересных предложений.