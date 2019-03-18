rabbeat-arts

Евгений Заяц rabbeat-arts

 
24 годаБеларусь/Слуцк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж любой сложности

Занимаюсь видеомонтажом и различной анимацией.  Могу предложить:

  • Анимация логотипов
  • Создание анимированных Intro и Outro
  • Создание и анимация рекламных промо роликов
  • Оригинальные и интересные переходы
  • Применение красивых эффектов и футажей
  • Креативная нарезка материала на короткий влог/блог
  • Цветокоррекция
  • Создание субтитров
  • Наполнение ролика подходящим муз. оформлением и звуковыми эффектами
  • Эффектные заставки, превью и многое другое
Также есть опыт в создании несложных логотипов, афиш, визиток, баннеров и т.п.

Сам по себе я творческий человек и музыкант c образованием. 

Работаю в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator.

─> МОЕ ПОРТФОЛИО 

С нетерпением жду интересных предложений.

IllustratorPhotoshopAfter Effects