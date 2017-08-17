rabota-sga

Сергей Авдевнин rabota-sga

 
66 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа и нарисовать дизайн на основе имеющегося шаблона
Сергей отличный заказчик! Буду рад сотрудничеству!
Заказ был выполнено точно в срок и в строгом соответствии с техническим заданием.
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