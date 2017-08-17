rabota-sga

Для информационного сайта нужно подобрать шаблонный, но, отличающийся от аналогичных сайтов дизайн. Настроить заголовки, меню. Нужно уметь настроить движок Wordpress так, чтобы на странице был только 1 заголовок H1 и тому подобные нюансы. Срок - 10 ...