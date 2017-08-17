rabota-sga

Для информационного сайта нужно Нарисовать минималистический дизайн на основе имеющегося шаблона Wordpress. (этот заказ несколько дней назад размещался вместе с логотипом, но был разделен - логотип отдельно, дизайн сайта отдельно). Демо шаблона здесь: http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/ Сайт также можно посмотреть. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для информационного сайта нужно: 1) Создать логотип 2) Нарисовать минималистический дизайн сайта на основе имеющегося шаблона Wordpress. Демо шаблона здесь: [url=http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/]http://www.designlabthemes.com/preview/xmag/[/url] Сайт также можно посмотреть. Важнейшие показатели, которые меня интересуют – это скорость загрузки сайта и показатели мобильности. Поэтому, излишняя графика на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для информационного сайта нужно подобрать шаблонный, но, отличающийся от аналогичных сайтов дизайн. Настроить заголовки, меню. Нужно уметь настроить движок Wordpress так, чтобы на странице был только 1 заголовок H1 и тому подобные нюансы. Срок - 10 ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
6 лет назад
Сергей отличный заказчик! Буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказ был выполнено точно в срок и в строгом соответствии с техническим заданием.