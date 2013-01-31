rabota161

Ольга rabota161

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Выполняю проекты,качественно и быстро!

О себе:

Образование Высшее,специальность менеджер в организации

Дополнительное образование менеджер в кинематографии,фотограф,уверенный пользователь ПК,экономист.

О себе:целеустремленная,пунктуальная,отзывчивая,всегда довожу начатые дела до конца!

Всегда ответственное и качественное выполнение проектов.

Предлагаю услуги:

1.Обработка фото

- ретушь;

- фотомонтаж;

- фотоколлаж;

- цветокоррекция;

- обработка RAW.

2.Различные работы с текстами

3.Выполнения курсовых и дипломных работ.

4.Реклама и маркетинг

И многое,многое другое.

РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВАМ ПОМОГУ! ПИШИТЕ МНЕ,МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОГОВОРИМСЯ!