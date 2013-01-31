Выполняю проекты,качественно и быстро!
О себе:
Образование Высшее,специальность менеджер в организации
Дополнительное образование менеджер в кинематографии,фотограф,уверенный пользователь ПК,экономист.
О себе:целеустремленная,пунктуальная,отзывчивая,всегда довожу начатые дела до конца!
Всегда ответственное и качественное выполнение проектов.
Предлагаю услуги:
1.Обработка фото
- ретушь;
- фотомонтаж;
- фотоколлаж;
- цветокоррекция;
- обработка RAW.
2.Различные работы с текстами
3.Выполнения курсовых и дипломных работ.
4.Реклама и маркетинг
И многое,многое другое.
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВАМ ПОМОГУ! ПИШИТЕ МНЕ,МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОГОВОРИМСЯ!
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