rabotadatel-m

Роман rabotadatel-m

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Адаптивная верстка сайта-каталога

    $400

    по сложности верстки: аналог [url=https://www.divan.ru/]www.divan.ru/[/url]  Страниц много – порядка 30 – но все они на основе базовой главной и страницы каталога  Требования:  Основное – готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте  1) наличие в портфолио ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки в магазине на 1С-bitrix

    Ожидаем примерной оценки по стоимости. В случае адекватной работы - продолжаем плотное сотрудничество. Просьба обращаться только частным фрилансерам (не аутсорс-компаниям) 1. Вверху карточки выводится слово премиум, привязать это к флажку "Премиум?" в инфоблоке. 2. Каждое свойство(и название его ...

    БитриксФорма обратной связиКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать вывод товаров на битриксе

    Переделка работы каталога http://mebel.we-first.ru/ Как должно работать: Каждый товар по сути мультитовар, состоящий из набора товаров, в него входящих. Пользователь кладёт в корзину этот набор, т.е. несколько товаров в 1 клик. Причём на странице товара пользователь конструирует ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты про бурение скважин, септики

    требуется копирайтер на написание большого цикла грамотных статей по тематике бурения скважин. рассматриваем только людей в теме, поэтому в заявке указывайте свой опыт и работы по теме бурения и септиков.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстальщик (html5, jquery и тп) с хорошей оплатой

    Требуется верстальщик с высоким опытом и богатым портфолио (паралакс, слайдеры, эффекты, кросс-браузинг, адаптивность и т.п) на 5 рабочих дней полного рабочего времени (возможно и далее в других форматах) в формате: 1) мы даем задачи - вы онлайн ...

    Верстка сайтаHTMLjQueryПравки в верстке
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение магазина серверного оборудования

    особенности: - в среднем харарактеристик на товар вручную заполнить: 15 - фото искать на белом фоне, фото с большими белыми полями — требуется обрезать - скопировать описание поиск информации на оф.сайтах, яндекс-гугл картинках, сайтах конкурентах мы предоставляем прайс в котором ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вставить фото машин на фоны московских дворов

    есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно: 1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон 2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на желтый или синий) - ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доверительное управление коммерческой недвижимость

    $100

    Написать текст на тему доверительное управление коммерческой недвижимостью для продажи соответствующей услуги. стиль текста деловой, строгий - больше фактов, проблем клиентов и как полезна была бы услуга. без водных пустых слов, все по делу. глубоко продуманный ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнение интернет магазина

    заполнить магазин муз.оборудования особенности: - в среднем харарактеристик на товар: 15 - 3 фото на белом фоне, 1е фото обязательно искать в нужном ракурсе повернутое + разрешение от 1500px. фото с белыми полями - требуется обрезать - скопировать описание - добавить ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Спарсить товары на сайте

    http://www.shop-avallon.ru спарсить товары: фото, описание, категория, цена сайт не статический - защита от парсинга, поэтому нужны особые решения для парсинга

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Описания для муз. оборудования (клавишные, гитары)

    Требуется написать описания для разных разделов интернет магазина музыкального оборудования. В заявке пишите разделы интернет магазина (на примере muztorg.ru) в которых вы компетентны и примеры на выполненные работы. текстов требуется много. бюджет обговаривается.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер-креативщик на постоянные объемы

    $1000

    Тематики разные, загрузка большая. Требуется решать разные задачи: - написание статей для основных разделов сайтов услуг - продумывать контентное содержание страницы и слоганов, наличие разных текстовых блоков + акций и т.п для повышения продаж конкретной улсуги оплата: согласно ...

    Написание статей
    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер + контент-менеджер

    Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества - возможно с переходом на полную удаленную работу под наши заказы. Обязательные требования: 1) наличие в портфолио грамотных статей преимущественно на инженерно-технические темы, технику и т.п 2) возможность выполнять работу срочно (за ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог. Сбор остатков у разных поставщиков.

    $5000

    Требуется создать бд, каталог товаров + синхронизация остатков с Им на bitrix Имеется 6 поставщиков: 1) 3е с остатками в виде XLS разного вида 2) 2 API лич.кабинета поставщика 3) 1 сайт только с ручным просмотром остатков (предполагаю написание ...

    Битрикс
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки на UMI

    $100

    http://stabnet3.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/product/ibps/ требуется: 1) добавить возможность показа в каталоге краткого списка технических характеристик, а на странице товара - полного (на данный момент они совпадают) 2) привести вид меню слева к виду как на aes.ru - т.е добавить подкатегории 3) при ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • UMI.CMS - 4 доработки в магазине

    Работ по утвержденному тз. 1. Обязательно наличие в портфолио ИМ на Юми 2. Работ на перспективу по сотрудничеству. 3. Мы компетентны в области веб-разработки, поэтому предлагайте адекватную стоимость. http://stabnet2.cp746369.cpanel.tech-logol.ru 1. http://stabnet2.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/emarket/cart/ в корзине реализовать норм табличку без лишних иероглифом + ...

    UMI.CMS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Калькулятор шкафов

    Технология флеш или ява. ТЗ: http://sunboat.ru/view/ 1в1 (ТОЛЬКО! цены показывать не требуется) Предлагайте цены - в портфолио обязательно наличие подобной работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
DH-Group
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Вставить фото машин на фоны московских дворов
Четко поставленная задача. Работа была интересной и минимум корректировок. Рекомендуем!
все было сделано как надо, будем обращаться еще
Ответный отзыв
sergey-prokhorov
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$75
6 баллов
9 лет назад
Спарсить товары на сайте
были некоторые проблемы с оплатой: в какой то момент клиент вообще решил, что данный проект им не нужен и платить, соответственно, тоже не за чем. однако, в конечном итоге, все завершилось благополучно.
Все в порядке буду обращяться еще
Ответный отзыв