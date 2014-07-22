rabotadatel-m

Переделка работы каталога http://mebel.we-first.ru/ Как должно работать: Каждый товар по сути мультитовар, состоящий из набора товаров, в него входящих. Пользователь кладёт в корзину этот набор, т.е. несколько товаров в 1 клик. Причём на странице товара пользователь конструирует ...