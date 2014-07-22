rabotadatel-m

по сложности верстки: аналог [url=https://www.divan.ru/]www.divan.ru/[/url] Страниц много – порядка 30 – но все они на основе базовой главной и страницы каталога Требования: Основное – готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте 1) наличие в портфолио ...
- $400HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Ожидаем примерной оценки по стоимости. В случае адекватной работы - продолжаем плотное сотрудничество. Просьба обращаться только частным фрилансерам (не аутсорс-компаниям) 1. Вверху карточки выводится слово премиум, привязать это к флажку "Премиум?" в инфоблоке. 2. Каждое свойство(и название его ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Переделка работы каталога http://mebel.we-first.ru/ Как должно работать: Каждый товар по сути мультитовар, состоящий из набора товаров, в него входящих. Пользователь кладёт в корзину этот набор, т.е. несколько товаров в 1 клик. Причём на странице товара пользователь конструирует ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
требуется скрипт регулярного парсинга сайта: http://www.shop-avallon.ru/Catalog/ на вывод требуется: - название товара - артикул - цена - наличие формат желательно csvВеб-программирование16 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется копирайтер на написание большого цикла грамотных статей по тематике бурения скважин. рассматриваем только людей в теме, поэтому в заявке указывайте свой опыт и работы по теме бурения и септиков.Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется верстальщик с высоким опытом и богатым портфолио (паралакс, слайдеры, эффекты, кросс-браузинг, адаптивность и т.п) на 5 рабочих дней полного рабочего времени (возможно и далее в других форматах) в формате: 1) мы даем задачи - вы онлайн ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
особенности: - в среднем харарактеристик на товар вручную заполнить: 15 - фото искать на белом фоне, фото с большими белыми полями — требуется обрезать - скопировать описание поиск информации на оф.сайтах, яндекс-гугл картинках, сайтах конкурентах мы предоставляем прайс в котором ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно: 1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон 2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на желтый или синий) - ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Написать текст на тему доверительное управление коммерческой недвижимостью для продажи соответствующей услуги. стиль текста деловой, строгий - больше фактов, проблем клиентов и как полезна была бы услуга. без водных пустых слов, все по делу. глубоко продуманный ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
заполнить магазин муз.оборудования особенности: - в среднем харарактеристик на товар: 15 - 3 фото на белом фоне, 1е фото обязательно искать в нужном ракурсе повернутое + разрешение от 1500px. фото с белыми полями - требуется обрезать - скопировать описание - добавить ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://www.shop-avallon.ru спарсить товары: фото, описание, категория, цена сайт не статический - защита от парсинга, поэтому нужны особые решения для парсингаПрикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать описания для разных разделов интернет магазина музыкального оборудования. В заявке пишите разделы интернет магазина (на примере muztorg.ru) в которых вы компетентны и примеры на выполненные работы. текстов требуется много. бюджет обговаривается.Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Тематики разные, загрузка большая. Требуется решать разные задачи: - написание статей для основных разделов сайтов услуг - продумывать контентное содержание страницы и слоганов, наличие разных текстовых блоков + акций и т.п для повышения продаж конкретной улсуги оплата: согласно ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества - возможно с переходом на полную удаленную работу под наши заказы. Обязательные требования: 1) наличие в портфолио грамотных статей преимущественно на инженерно-технические темы, технику и т.п 2) возможность выполнять работу срочно (за ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется создать бд, каталог товаров + синхронизация остатков с Им на bitrix Имеется 6 поставщиков: 1) 3е с остатками в виде XLS разного вида 2) 2 API лич.кабинета поставщика 3) 1 сайт только с ручным просмотром остатков (предполагаю написание ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
http://stabnet3.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/product/ibps/ требуется: 1) добавить возможность показа в каталоге краткого списка технических характеристик, а на странице товара - полного (на данный момент они совпадают) 2) привести вид меню слева к виду как на aes.ru - т.е добавить подкатегории 3) при ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Работ по утвержденному тз. 1. Обязательно наличие в портфолио ИМ на Юми 2. Работ на перспективу по сотрудничеству. 3. Мы компетентны в области веб-разработки, поэтому предлагайте адекватную стоимость. http://stabnet2.cp746369.cpanel.tech-logol.ru 1. http://stabnet2.cp746369.cpanel.tech-logol.ru/emarket/cart/ в корзине реализовать норм табличку без лишних иероглифом + ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Технология флеш или ява. ТЗ: http://sunboat.ru/view/ 1в1 (ТОЛЬКО! цены показывать не требуется) Предлагайте цены - в портфолио обязательно наличие подобной работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад