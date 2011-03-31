rabotaest1

В двух словах. addurl в google работает через Google Search Console У скрипта есть сеть аккаунтов, с десятками добавленных сайтов в них Скрипт делает 301 редирект на вашу ссылку, далее добавляет ее ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть плагин чистки блога от битых ссылок. Не работает на новых версиях WP! Нужно доработать.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Приветствую. Необходимо сделать программу для создания платных архивов. НА тип centercash.ruПрикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать шаблон для сайта под управлением WordPress, нужен полностью готовый шаблон который устанавливается в админ части CMS, подключается и работает, так-же новый шаблон должен иметь дизайн шаблона который в данный момент используется на сайте ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача. Есть сайт мобильной тематики , каталог приложений на Android. Необходимо упаковать все приложения в оболочку рекламирующее наш сайт.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт редиректа который забирает актуальный домен с URLа каждые 10 минут . А так же что бы умел забирать из файла каждые 2 часа домены по очереди!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужен Сайт по продаже футболок , кружек, и тд. по функционалу не хуже http://www.supermaika.ru/ ! Обязательное условие 1) Наличие Партнёрской программы для дизанеров и веб мастеров! 2) Возможность ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет магазин на тип http://rutaobao.com Можно на оригинальном движке! Пишите бюджет и время выполнения!Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать копию сайта yourskype.ru . Работа не сложная, сделал бы сам но нет времени ! Огласите цену.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо настроить Linux VPS!Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте ! Необходимо сделать хостинг картинок ! 1) на англ языке 2) с возможностью регистрации пользователей , заливкой ими картинок , и подсчётом просмотров картинок для каждого пользователя! + ещё пару функций ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
1)Удалённо по прямой ссылке скачиваем видео ролик на наш сайт . 2) Опять же удалённо редактируем видео добавлением В начале и в конце видео нужной картинки , и на протяжении всего видео ставим ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужен грабер новостей с DLE сайтов выполняющий такие функции. 1)Грабинг новостей 2)Копирование ссылок на скачивание и пере заливка на ФО (там всё очень просто объясню лично ) 3)Замена ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо настроить VPS на хостинге http://alfainhost.com/vps-packages.php под WP . Чтобы держал максимальное количество посещений .Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Мне нужна программа на тип архиватора ! Функционал - 1) Возможность архивирования нужных нам файлов в exe файлы 2) после разорхивации создание на рабочем столе html страничку нужного нам сайта ! 3) возможность выбора ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад