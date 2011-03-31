rabotaest1

Олег rabotaest1

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Нужен архиватор для создания платных архивов.
Хороший заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, заказчик практически всегда доступен для связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Работал с человеком . Выполнил задание в срок , решал все проблемы оперативно . Большое спасибо. Буду продолжать сотрудничество.
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zorya-art
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
$300
10 баллов
14 лет назад
Нужен сайт с таким функционалом
Отличный заказчик! Было приятно работать! Оплата мгновенная! Все материалы для работы предоставлялись быстро... С понимания относился к трудностям и задержкам которые возникали...
Молодец! Сделал всё как надо ! Буду продолжать работать с ним ! Давно искал такого фрилансера!
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alex_unixoid
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Надо наcтроить VPS
WordPress
Отличный заказчик. Предоставил все необходимые данные для работы, так что никаких проблем не возникло. По оплате тоже все отлично - как часы.
Молодец. Сделал всё что надо! Думаю буду обращаться к этому человеку в дальнейшем!
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