rabotait2008

Евгений rabotait2008

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
valentina_a
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Обработать фото в стиле Wedha Pop Art Portait
Работать было легко, всегда шел на контакт, отличный заказчик
Спасибо. Все быстро качественно в оговоренные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
valentina_a
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа интернет магазина
Отличный заказчик, всю работу разъяснил, было приятно сотрудничать
Как всегда на высшем уровне!!! Не дорого быстро качественно!
Ответный отзыв