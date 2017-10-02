rabotait2008

$17
Необходимо создать сайт визитку на несколько страниц, с возможность на одной из страниц обновлять прайс лист
Сайты «под ключ»20 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо создать сайт визитку на несколько страниц, с возможность на одной из страниц обновлять прайс лист
Необходимо разработать, создать логотип интернет магазина.
Необходимо обработать фото в стиле Wedha Pop Art Portait
Необходим интернет магазин с cms, оплаты по картам пока не нужны. главное что бы была удобная система управления сайтом, не было ограничений по количеству товаров. Корзина. Заказ падал менеджеру с контактом покупателя!