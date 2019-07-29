Специализируюсь на разработке сайтов любой тематики и сложности, продвижением в поисковых системах (SEO). В моей команде есть сертифицированный специалист Google по настройке Контекстной рекламы и опытный дизайнер.
Образование: Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". Специальность - социальная информатика. Магистр.
Закончил курсы I-Marketing School.
Услуги, которые могу предложить:
- разработка интернет-магазинов с нуля;
- разработка Landing Page и корпоративных сайтов;
- SEO-оптимизация и продвижение сайтов;
- линкбилдинг и крауд-маркетинг;
- создание дизайна и прототипа сайта;
- разработка логотипов и баннеров, ретушь фото;
- настройка и ведение контекстной рекламы.
Мои контакты:
telegram: @radaevich