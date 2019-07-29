SEO-специалист, Web-разработчик

Специализируюсь на разработке сайтов любой тематики и сложности, продвижением в поисковых системах (SEO). В моей команде есть сертифицированный специалист Google по настройке Контекстной рекламы и опытный дизайнер.

Образование: Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". Специальность - социальная информатика. Магистр.

Закончил курсы I-Marketing School.

Услуги, которые могу предложить:

- разработка интернет-магазинов с нуля;

- разработка Landing Page и корпоративных сайтов;

- SEO-оптимизация и продвижение сайтов;

- линкбилдинг и крауд-маркетинг;

- создание дизайна и прототипа сайта;

- разработка логотипов и баннеров, ретушь фото;

- настройка и ведение контекстной рекламы.

Мои контакты:

telegram: @radaevich

[email protected]

http://seo-vector.com.ua