Привет, я - Андрей, разработчик.

Я - Радецкий Андрей, в основном занимаюсь web-разработкой, а также различного рода разработкой. Имеется годовой опыт коммерческой разработки в компании. Рассмотрю любого рода заказы, связанные с IT, так как мне это очень интересно, обращайтесь)

Работаю на пару с девушкой, web-дизайнером.

Языки Программирования:

Java, Javascript (весь ECMAScript), SQL, PL/SQL, Bash, C#

Технологии:

XML, YAML, REST, HTML5

Верстка (мобильная):

Flexbox, Grid

Библиотеки + Фреймворки back-end:

Spring Boot (Со всеми входящими в состав частями, такие как Spring MVC, Spring Security и прочие), Express.js

Библиотеки + Фреймворки back-end:

Bootstrap 3, Bootstrap 4 и прочие для JS разработки по необходимости

API:

Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.

Удаленная настройка серверов:

Linux, *NIX, Windows, OSX, FreeBSD

Условия:

Работаю только через системы контроля версий, в основном Github.

Стараюсь снять с заказчика надобность\необходимость общения по техническим вопросам, возникающими на любых этапах взаимодействия с разными структурами при разработке и развитии проекта.

Контакты:

Git - https://github.com/Radeckiy

Codewars - https://www.codewars.com/users/Radeckiy

VK - https://vk.com/radeckiy_andrey