Я - Радецкий Андрей, в основном занимаюсь web-разработкой, а также различного рода разработкой. Имеется годовой опыт коммерческой разработки в компании. Рассмотрю любого рода заказы, связанные с IT, так как мне это очень интересно, обращайтесь)
Работаю на пару с девушкой, web-дизайнером.
Языки Программирования:
Java, Javascript (весь ECMAScript), SQL, PL/SQL, Bash, C#
Технологии:
XML, YAML, REST, HTML5
Верстка (мобильная):
Flexbox, Grid
Библиотеки + Фреймворки back-end:
Spring Boot (Со всеми входящими в состав частями, такие как Spring MVC, Spring Security и прочие), Express.js
Библиотеки + Фреймворки back-end:
Bootstrap 3, Bootstrap 4 и прочие для JS разработки по необходимости
API:
Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.
Удаленная настройка серверов:
Linux, *NIX, Windows, OSX, FreeBSD
Условия:
Работаю только через системы контроля версий, в основном Github.
Стараюсь снять с заказчика надобность\необходимость общения по техническим вопросам, возникающими на любых этапах взаимодействия с разными структурами при разработке и развитии проекта.
Контакты:
Git - https://github.com/Radeckiy
Codewars - https://www.codewars.com/users/Radeckiy