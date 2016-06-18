Профессиональная настройка контекстной рекламы: Яндекс Директ,Google Adwords.

Создание новых рекламных кампаний и оптимизация существующих.

1.Настройка рекламных кампаний-Ручной подбор запросов(wordstat, key collector, база Пастухова, запросы конкурентов)-1 запрос - 1 объявление-Использование всех расширений объявлений (УТП,заголовок 56 символов, выгоды в быстрых ссылках + описания, время работы, адрес компании, URL).

2.Оптимизация рекламных кампаний-Оптимизация рекламы на основании статистики .