Трудовые навыки:

Провожу ремонт, сборку, настройку, техническое и программное (антивирусная защита, восстановление потерянной информации, поддержка ОС в рабочем состоянии…) обслуживание офисной, бытовой и компьютерной техники (мониторы... принтеры... и т.д.), свободно владею компьютером, сетевым оборудованием HP (на заводе непосредственно занимаюсь техническим обслуживанием, профилактикой, установкой нового сетевого оборудования; сетевые адаптеры, модемы, HUBы, Switch….), есть опыт в прокладке витой пары с подключением конечных пользователей, оптики, радиоизернет (на уровне обслуживания), знаю офисные программы (Word, Excel ..... ), операционные системы (DOS, Windows 95, 98, NT4, 2000, ХР, Linux и др.), программы видео монтажа (Adobe Premier, Video Wave и др.), программы обработки фотографий, векторной графики (пакет CorelDraw..., Adobe Photoshop и др.), программы тестирования компьютерного железа, есть навыки в создании WEB страниц (своя страничка Http://RadioDux.narod.ru к сожалению нет времени на поддержку сайта..), презентаций, поиска технической информации в интернете.