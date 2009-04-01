radiogk

Женя Толстиков radiogk

 
33 годаУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Email: [email protected]

Студент второго курса Национального Университета "Львовская Политехника", факультет полиграфии.

С PhotoShop и обработкой фотографий занимаюсь 2 года.

Photoshop
Портфолио
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