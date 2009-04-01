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Студент второго курса Национального Университета "Львовская Политехника", факультет полиграфии.
С PhotoShop и обработкой фотографий занимаюсь 2 года.
Портфолио
- Ретушь без потери текстуры лица!253 просмотра
- Без названия165 просмотров
- Без названия164 просмотра
- Обработка фото для Стоков. Подбор ключевых слов.232 просмотра
- Обработка фото для Стоков. Подбор ключевых слов.488 просмотров
- Без названия202 просмотра
- Цветокоррекция187 просмотров
- Цветокоррекция172 просмотра
- Без названия183 просмотра
- Пробы :)188 просмотров
- Полосочки210 просмотров
- Без названия170 просмотров