Размещаю статьи на сайте tularadio.ru (+БОНУС)

Размещаю статьи на сайте tularadio.ru

О домене:

•Возраст более 10 лет

•тИЦ 80

•PR 5

•YACA - да

•DMOZ - да

•Статьи размещаются зависимости от тематики, но не глубже 3 кликов от главной.

Требования к статьям:

•Объем не менее 2000 знаков

•Уникальность не менее 90%

•Одна ссылка на статью

•Тема статей близкая к тематике сайта (радиотехника, радиоэлектроника, туризм и спорт, т.д.)

•Стоимость размещения статьи со ссылкой - 400 руб.

•При наличии двух статей - размещение бесплатное (в двух статьях только одна ссылка в одной из статей

на ваш выбор)