radiomera

Алексей radiomera

 
59 летРоссия/Ефремов
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Размещаю статьи на сайте tularadio.ru (+БОНУС)

Размещаю статьи на сайте tularadio.ru 

О домене:

•Возраст более 10 лет

•тИЦ 80

•PR 5

•YACA - да

•DMOZ - да

•Статьи размещаются  зависимости от тематики, но не глубже 3 кликов от главной.

Требования к статьям:

•Объем не менее 2000 знаков

•Уникальность не менее 90%

•Одна ссылка на статью

•Тема статей близкая к тематике сайта (радиотехника, радиоэлектроника, туризм и спорт,  т.д.)

•Стоимость размещения статьи со ссылкой - 400 руб.

•При наличии двух статей - размещение бесплатное (в двух статьях только одна ссылка в одной из статей 

на ваш выбор)

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