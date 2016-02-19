Размещаю статьи на сайте tularadio.ru (+БОНУС)
Размещаю статьи на сайте tularadio.ru
О домене:
•Возраст более 10 лет
•тИЦ 80
•PR 5
•YACA - да
•DMOZ - да
•Статьи размещаются зависимости от тематики, но не глубже 3 кликов от главной.
Требования к статьям:
•Объем не менее 2000 знаков
•Уникальность не менее 90%
•Одна ссылка на статью
•Тема статей близкая к тематике сайта (радиотехника, радиоэлектроника, туризм и спорт, т.д.)
•Стоимость размещения статьи со ссылкой - 400 руб.
•При наличии двух статей - размещение бесплатное (в двух статьях только одна ссылка в одной из статей
на ваш выбор)
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- Размещаю Ваши ссылки на моем сайте153 просмотра