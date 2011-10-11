radionanet

Люблю интересные проекты

Занимаюсь созданием качественной кроссбраузерной семантической верстки с валидным XHTML и CSS, с поддержкой микроформатов и SEO оптимизацией. Также верстка адекватно отображается при печати и просмотре на мобильных устройствах.

Все сверстанные макеты , проходят XHTML и CSS валидацию на сайте W3C.

- Семантика и поисковая оптимизация

Цитируя, вот несколько преимуществ семантичной верстки:

1. Повышение доступности сайта для альтернативных устройств просмотра

2. Использование языка в соответствии с его предназначением

3. Самодокументируемый код

4. Новые смысловые уровни документа, удобная работа с ними

- Кросcбраузерность

Вёрстка тестируется под всеми популярными браузерами: IE6/7/8, Firefox 3+, Opera 9.x и 10, Safari 4, Chrome 3

- Микроформаты

Микроформаты используются там, где это возможно и целесообразно. Если же у Вас есть конкретные требования к поддержке микроформатов, они обсуждаются при оформлении заказа.

- HTML5 и CSS3

Есть возможность реализовать верстку с поддержкой HTML5 и CSS3. Следует уточнить, что на данный момент спецификация HTML5 еще находится в разработке и является экспериментальной, однако некоторые браузеры (например — Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Opera) уже ее частично поддерживают. Также как и CSS3.

- Версия для печати

Для каждого сверстанного макета по умолчанию готовиться версия для печати. Однако, если у вас есть отдельный дизайн-макет для печатной версии, он считается отдельной страницей.

- Оптимизация под мобильные устройства

Оптимизирую верстку под мобильные устройства — страницы будут отображаться адекватно под большинством мобильных устройств. Если же у вас есть дополнительные требования по совместимости с мобильными устройствами, они должны быть обсуждены при оформлении заказа.

Для внедрения в верстку элементов Flash (SWF-файлы) используется SWFObject. Также есть возможность включить в верстку альтернативное представление Flash (в том случае, если отключен JavaScript или версия FlashPlayer не совпадает с требуемой).

- Время и сроки

Время реализации каждого проекта оценивается индивидуально, и мы всегда гарантируем сдачу работы в указанный срок.

Со мной можно связаться:

- ICQ 487814526

- Skype radion_yurevich

- Почта [email protected]