radkoroman

Веб-программист

Основные направления моей деятельности:

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﻿• Создание любых веб-сайтов "под ключ": сайты-визитки, корпоративные сайты, продающие сайты-одностраничники (лэндинги), интернет-магазины, нестандартные веб-сервисы и т.д.

﻿• Техническая поддержка действующих веб-сайтов. Разработка различных калькуляторов, редизайн, добавление мобильной версии сайта, установка дополнительных скриптов, счетчиков, исправление "косяков" в работе сайта и т.д.

Преимущества работы со мной:

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﻿• ДУМАЮ О ПРОДАЖАХ ЗАКАЗЧИКА. Считаю, что сайт — это основное средство коммуникации с потенциальными покупателями. Задача сайта — в итоге превратить интернет-пользователя в реального покупателя, и на каждом этапе его разработки все будет подчинено этому.

﻿• ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. Инструменты подбираю исходя из особенностей бизнеса заказчика. Для кого-то подойдет недорогой сайт на бесплатной CMS. Кому-то будет необходимо уникальное решение.

﻿• ОПЫТ в веб-индустрии более 8 лет.

Языки программирования, технологии, инструменты, которые я использую:

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﻿PHP, JavaScript (jQuery), MySQL, HTML5, CSS3, Bootstrap 4, WordPress, OpenCart, Photoshop, Git.