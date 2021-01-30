radtop228336ggk

Максим Монтажеро radtop228336ggkradtop228336ggk
Приветствую,меня зовут Максим. И я занимаюсь дизайном и оформлением фото в различных сфера .Мой опыт работы 4 года(имеется опыт работы с крупными блогерами).В мои услуги входят:
- Gif баннер для инстаграма
- Стилизация текстов под логотипы из фильмов
- Тексты для скидок и.т.д.
- Создание Мем-ов
- Манипуляция с фотографиями
- Коллаж
- Замена фона и объектов
- Редактирование фото
- Приглашение на вечеринку, свадьбу, день рождение и.т.д.
- Фирменный стиль для ведения бизнеса в Instagram
- Фирменный бланк
- Аватарки
- Сертификаты
- Лого
- Логотипы
- Визитка
- Презентация
- Превью для видеоролика на YouTube
- Шапка для Вашего YouTube канала
- Потрясающие иконки для актуальных Stories в Instagram
- Обложка Stories в Instagram
- Обложка для трека
- Баннера для рекламы Stories в Instagram
Что нужно для заказа:
Не забудьте указать эти информации:
- Название и описание товара/услуги
- Рекламная сеть, где будет размещаться (если есть)
- Размеры и требования к баннерам (если есть)
- Текст для каждого баннера (если есть)
- Пожелания, идеи по оформлению (если есть)
- Текст/заголовок для шапки (если есть)
- Лого/картинки (если есть)
- Тематика Вашего канала (если есть)
- Индивидуальные пожелания для шапки (если есть)
- Текст для превью (если есть)
- Примеры (которые нрав/не нрав)