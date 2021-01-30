radtop228336ggk

Приветствую, меня зовут Максим. Мне 20 лет. Опыт работы более 4х ле

Приветствую,меня зовут Максим. И я занимаюсь дизайном и оформлением фото в различных сфера .Мой опыт работы 4 года(имеется опыт работы с крупными блогерами).В мои услуги входят:

- Gif баннер для инстаграма

- Стилизация текстов под логотипы из фильмов

- Тексты для скидок и.т.д.

- Создание Мем-ов

- Манипуляция с фотографиями

- Коллаж

- Замена фона и объектов

- Редактирование фото

- Приглашение на вечеринку, свадьбу, день рождение и.т.д.

- Фирменный стиль для ведения бизнеса в Instagram

- Фирменный бланк

- Аватарки

- Сертификаты

- Лого

- Логотипы

- Визитка

- Презентация

- Превью для видеоролика на YouTube

- Шапка для Вашего YouTube канала

- Потрясающие иконки для актуальных Stories в Instagram

- Обложка Stories в Instagram

- Обложка для трека

- Баннера для рекламы Stories в Instagram

Что нужно для заказа:

Не забудьте указать эти информации:

- Название и описание товара/услуги

- Рекламная сеть, где будет размещаться (если есть)

- Размеры и требования к баннерам (если есть)

- Текст для каждого баннера (если есть)

- Пожелания, идеи по оформлению (если есть)

- Текст/заголовок для шапки (если есть)

- Лого/картинки (если есть)

- Тематика Вашего канала (если есть)

- Индивидуальные пожелания для шапки (если есть)

- Текст для превью (если есть)

- Примеры (которые нрав/не нрав)