Предоставляю услуги переводов -- технических и художественных

ОПЫТ РАБОТЫ

01 февраля 2006 – 01 декабря 2008 - Переводчик на ООО «ТД «Фольга-Центр». Переводы с украинского/русского языка на английский и с английского на украинский/русский язык. Преимущественно письменные переводы, иногда устные. Технические переводы в области полиграфии (спецификации, инструкции к машинам, техническая информация по полиграфическим материалам), переводы юридической документации (в основном внешнеэкономическая документация – контракты, инвойсы), переводы корреспонденции с заграничными поставщиками и клиентами. Устный двухсторонний последовательный перевод на деловых переговорах с заграничными поставщиками (английский – русский язык)

Ноябрь 2006 – ноябрь 2007 - Внештатный переводчик, удаленная работа (параллельно с основной работой). Письменные переводы, в основном на юридическую, финансовую тематику, иногда технические, художественные (английский - украинский язык)

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 — 2006 Национальный университет «Острожская академия», факультет романо-германской филологии, специальность английский язык и литература, высшее образование, дипломы бакалавра и магистра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Навыки работы с компьютером: Уверенный пользователь ПК и Интернета, имеется опыт работы с Trados.

Языки: Украинский – родной, русский, английский – свободно, немецкий – со словарем

Личные качества Ответственность, самодисциплина, быстро учусь.