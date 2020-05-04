Трудолюбие, умноженное на опыт, рождает успех

Ранее работал в фотосалоне (обработка фото в Фотошопе, подготовка к печати, создание коллажей и т.д.). К работе стараюсь подходить ответственно. Ранее был зарегистрирован здесь, однако в связи со сменой номера телефона не удалось восстановить доступ к аккаунту и пришлось создать новый. Надеюсь, мое портфолио объяснит мою позицию без лишних слов