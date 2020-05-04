Василенко Вадим radziwill2017radziwill2017
38 летБеларусь/Новополоцк
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Трудолюбие, умноженное на опыт, рождает успех
Ранее работал в фотосалоне (обработка фото в Фотошопе, подготовка к печати, создание коллажей и т.д.). К работе стараюсь подходить ответственно. Ранее был зарегистрирован здесь, однако в связи со сменой номера телефона не удалось восстановить доступ к аккаунту и пришлось создать новый. Надеюсь, мое портфолио объяснит мою позицию без лишних слов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- "Волк-снегурочка". Отрисовка кадра из мультфильма315 просмотров
- В погоне за счастьем201 просмотр
- Шарик-повар272 просмотра
- Верх торта для ребенка310 просмотров
- Реставрация фотографий248 просмотров
- Монтаж фотографий238 просмотров
- Этикетка свадебного шампанского271 просмотр
- Заяц с перчаткой437 просмотров
- Из грязи в князи263 просмотра
- Черепаха218 просмотров
- Танго на льду512 просмотров
- Winter is coming 😊498 просмотров