Специалист по интернет рекламе в РСЯ (Яндекс Директ). Настройка, запуск, ведение, оптимизация рекламных компаний.

Здравствуйте!

Готов взяться за Ваш проект!

Меня зовут Рафаэль Кашапов (https://vk.com/id88339867). Я являюсь специалистом по интернет рекламе в РСЯ (Яндекс Директ). как тестовых, так и основных. Я готов внедрить свои знания и умения для Вас и Вашего бизнеса.

Что входит в мои услуги?

1). Аудит вашего сайта и анализ конкурентоспособности бесплатно (совместно с вами найдём слабые места вашего предложения и усилим его так, чтобы реклама работала как можно лучше)..

2). Сбор ключевых фраз вручную.

3). Создание продающих объявлений (заголовков, текстов, подбор и усиление картинок)..

4). Расчёт рекламного бюджета (в случае, если вы планируете запускать тестовую кампанию)..

5). Создание самой рекламной кампании в интерфейсе Яндекс Директа (на вашем аккаунте).

6). Выставление ставок.

7). Анализ и оптимизация уже имеющейся рекламной кампании (решение проблем маленького охвата и проигрывания аукциона РСЯ, отключение убыточных элементов кампании, снижение ставки на низкоэффективные элементы, снижение стоимости конверсии и увеличение продаж)..

8). Создание основной рекламной кампании (со структурой «1 ключевая фраза – 1 группа объявлений»)..

9). Создание отдельной ретаргетинговой рекламной кампании исходя из статистики данных Яндекс Метрики.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/id88339867

тел. +79274925749(WhatsApp и Telegram)