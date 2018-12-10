Здравствуйте!
Готов взяться за Ваш проект!
Меня зовут Рафаэль Кашапов (https://vk.com/id88339867). Я являюсь специалистом по интернет рекламе в РСЯ (Яндекс Директ). как тестовых, так и основных. Я готов внедрить свои знания и умения для Вас и Вашего бизнеса.
Что входит в мои услуги?
1). Аудит вашего сайта и анализ конкурентоспособности бесплатно (совместно с вами найдём слабые места вашего предложения и усилим его так, чтобы реклама работала как можно лучше)..
2). Сбор ключевых фраз вручную.
3). Создание продающих объявлений (заголовков, текстов, подбор и усиление картинок)..
4). Расчёт рекламного бюджета (в случае, если вы планируете запускать тестовую кампанию)..
5). Создание самой рекламной кампании в интерфейсе Яндекс Директа (на вашем аккаунте).
6). Выставление ставок.
7). Анализ и оптимизация уже имеющейся рекламной кампании (решение проблем маленького охвата и проигрывания аукциона РСЯ, отключение убыточных элементов кампании, снижение ставки на низкоэффективные элементы, снижение стоимости конверсии и увеличение продаж)..
8). Создание основной рекламной кампании (со структурой «1 ключевая фраза – 1 группа объявлений»)..
9). Создание отдельной ретаргетинговой рекламной кампании исходя из статистики данных Яндекс Метрики.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
тел. +79274925749(WhatsApp и Telegram)