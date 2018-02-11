rafael-7777

Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: туфли ЭККО. Сроки - до завтра, 17:00 по Мск. Стоимость - 2500 руб.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день.Кто хочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб.Надо сделать верстку лендинга по теме: Ремонт квартир. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скоростьзагрузки не менее 70.Срок – до завтра 12:00 по Мск. Присылайте ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $43
Всем доброе утро.Надо сделать дизайн лендинга по теме: Ремонт квартир.Срок - сегодня до 20:00 по Мск. Вознаграждение – 2500 руб.Преимущество к выполненным работам будет, кто уже работал надтакими проектами. Присылайте свои примеры работ при отписке ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$23
10 баллов
7 лет назад
Рафаэль, отличный заказчик и приятный в общении человек. Правки проверял быстро, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Я очень доволен работой. Владислав отлично справился с работой, всегда на связи. Корректировки принимались и исправлялись быстро и оперативно. Спасибо большое Владислав. Рекомендую к сотрудничеству.