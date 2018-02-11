rafael-7777

Рафаэль Валиулин rafael-7777

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

телефон: +77012336782

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лендинг: Туфли ЭККО

    Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстак лендинга

    Всем добрый день.Кто хочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб.Надо сделать верстку лендинга по теме: Ремонт квартир. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скоростьзагрузки не менее 70.Срок – до завтра 12:00 по Мск.  Присылайте ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга.

    $43

    Всем доброе утро.Надо сделать дизайн лендинга по теме: Ремонт квартир.Срок - сегодня до 20:00 по Мск.  Вознаграждение – 2500 руб.Преимущество к выполненным работам будет, кто уже работал надтакими проектами. Присылайте свои примеры работ при отписке ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$23
10 баллов
7 лет назад
Лендинг: Туфли ЭККО
Рафаэль, отличный заказчик и приятный в общении человек. Правки проверял быстро, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
Я очень доволен работой. Владислав отлично справился с работой, всегда на связи. Корректировки принимались и исправлялись быстро и оперативно. Спасибо большое Владислав. Рекомендую к сотрудничеству.
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