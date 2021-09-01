Финансовый аналитик. Знаток Excel, Power BI, Data Studio, VBA

Опыт работы в сфере финансового анализа больше 5 лет.

С 2016 – 2017 работал помощником антикризисного управляющего (готовил отчеты по анализу платежеспособности предприятий для суда и кредиторов, составлял план санации для крупного гос предприяти)

С 2017 – 2020 работал в МТБанке (частный банк в Беларуси) в отделе кредитования малого бизнеса. Получил большой опыт по анализу бизнеса в различных сферах. Помогал составлять бизнес планы.

2021 и по настоящее время – зам фин директора в IT компании.