Добрый день,
Считаю, что неплохо знаю Html и css, пишу макеты кроссбраузерно и адаптивно, иногда использую "резиновую" верстку.
Js знаю на уровне подключения библиотек gulp и простейших команд по типу addClass.
В верстке последнего макета стал использовать gulp и scss
Знаю методологию Бэм и владею базовыми знаниями git, при надобности могу верстать с помощью bootstrup
Коллаж моих работ : https://drive.google.com/drive/folders/1yLdCRIjzahbqeV-tKeYf3gxog0stElgn?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!