raftaliVV

Дани raftaliVV

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Добрый день, 

Считаю, что неплохо знаю Html и css, пишу макеты кроссбраузерно и адаптивно, иногда использую "резиновую" верстку.

Js знаю на уровне подключения библиотек gulp и простейших команд по типу addClass.

В верстке последнего макета стал использовать gulp и scss

Знаю методологию Бэм и владею базовыми знаниями git, при надобности могу верстать с помощью bootstrup

Коллаж моих работ : https://drive.google.com/drive/folders/1yLdCRIjzahbqeV-tKeYf3gxog0stElgn?usp=sharing