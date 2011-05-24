Стаднийчук Денис

1978г.

Место проживание: Украина, г.Киев.

С 2002г. (фриланс) занимаюсь 3d моделированием.

С 2003г. работаю в строительной компании на должности руководителя проектной группы

С 2005г. (фриланс)

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Направление в которых работаю:

Проектирование торгово-выставочного оборудования

Проектирование мебели

Проектирование выставочных стендов

Дизайн интерьеров

Архитектурная визуализация

Промышленный дизайн

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Опыт работы со следующим ПО:

3d Max+V-ray

Corel Draw

Photoshop

AutoCad

Inventor

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