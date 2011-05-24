ragnarok_dis

Денис Стаднийчук ragnarok_dis

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Стаднийчук Денис

1978г.

Место проживание: Украина, г.Киев.

С 2002г. (фриланс) занимаюсь 3d моделированием.

С 2003г. работаю в строительной компании на должности руководителя проектной группы

С 2005г. (фриланс)

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Направление в которых работаю:

Проектирование торгово-выставочного оборудования

Проектирование мебели

Проектирование выставочных стендов

Дизайн интерьеров

Архитектурная визуализация

Промышленный дизайн

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Опыт работы со следующим ПО:

3d Max+V-ray

Corel Draw

Photoshop

AutoCad

Inventor

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AutoCADV-RayPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#699
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#761
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#830
Наружная реклама
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от $10
от 1 дня
#961
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#968
Иллюстрации и Рисунки
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от $5
от 1 дня
#1803
Логотипы и Знаки
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от $10
от 1 дня
#2709
Обработка фотографий
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от $5
от 1 дня
#3192
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