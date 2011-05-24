Стаднийчук Денис
1978г.
Место проживание: Украина, г.Киев.
С 2002г. (фриланс) занимаюсь 3d моделированием.
С 2003г. работаю в строительной компании на должности руководителя проектной группы
С 2005г. (фриланс)
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Направление в которых работаю:
Проектирование торгово-выставочного оборудования
Проектирование мебели
Проектирование выставочных стендов
Дизайн интерьеров
Архитектурная визуализация
Промышленный дизайн
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Опыт работы со следующим ПО:
3d Max+V-ray
Corel Draw
Photoshop
AutoCad
Inventor
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Портфолио
- Фирменный магазин Vaillant, Молдова, г.Кишенев244 просмотра
- Фирменный магазин Vaillant, Молдова, г.Кишенев243 просмотра
- Фирменный магазин Vaillant, Молдова, г.Кишенев268 просмотров
- Офис Страховой компании "БрокБизнес"251 просмотр
- Офис Страховой компании "БрокБизнес"288 просмотров
- Стенд ТагАвто113 просмотров
- Без названия161 просмотр
- Без названия177 просмотров
- Пюпитр120 просмотров
- Пюпитр121 просмотр
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- Бизнес зал. Аэропорт. Tерминал F. г.Борисполь222 просмотра
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