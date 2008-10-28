Опыт работы редактором текстов. Опыт написания текстов на заданную тематику. Публикации книжные и журнальные.
Опыт административной деятельности - организация выступлений, шоу, руководство творческим коллективом.
Опыт педагогической деятельности - детский тренер - обучение детей верховой езде - 5 лет.
2 высших образования, дипломы педагога (МГПУ, исторический факультет) и менеджера (ВГИК, организация кинопроизводства).
Компьютер - продвинутый пользователь, офисный пакет, цифровая обработка фото и видео, цифровой монтаж.
Хобби - верховая езда.
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