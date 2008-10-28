ragned

Ольга Еремина ragned

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Опыт работы редактором текстов. Опыт написания текстов на заданную тематику. Публикации книжные и журнальные.

Опыт административной деятельности - организация выступлений, шоу, руководство творческим коллективом.

Опыт педагогической деятельности - детский тренер - обучение детей верховой езде - 5 лет.

2 высших образования, дипломы педагога (МГПУ, исторический факультет) и менеджера (ВГИК, организация кинопроизводства).

Компьютер - продвинутый пользователь, офисный пакет, цифровая обработка фото и видео, цифровой монтаж.

Хобби - верховая езда.