Качественный дизайн.
Дизайн:
- наружной рекламы (баннеры, вывески, штендеры);
- любой полиграфической продукции (буклеты, открытки, визитки, закладки, календари, блокноты, сертификаты и др.)
- создание брендбуков
- разработка оформление каталогов
- веб-баннеры
- фирменный стиль
Работа по предоплате - 50%
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Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 14 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга