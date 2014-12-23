rahorosho

Мария rahorosho

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественный дизайн.

Дизайн:

- наружной рекламы (баннеры, вывески, штендеры);

- любой полиграфической продукции (буклеты, открытки, визитки, закладки, календари, блокноты, сертификаты и др.)

- создание брендбуков

- разработка оформление каталогов

- веб-баннеры

- фирменный стиль

Работа по предоплате - 50%

Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 14 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
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