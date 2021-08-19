Переводчик Китайского, Русского, Казахского языков. Я профессиональный переводчик с профильным образованием.

Мои рабочие языки: Китайский, Русский, Казахский, Английский

Опыт работы переводчиком - более 5 лет.

Что я перевожу:

- Технические тексты

- Юридические тексты

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- тексты о путешествиях/моде

- презентации

- аудио/видео файлы

Инструменты, которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Abbyy Fine Reader

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- онлайн словари

- Subtitle edit

Я могу:

- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;

- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;

Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Контакты:

Тел.ном.(wh/app) : +7 775 071 55 96

e-mail: [email protected]