Переводчик Китайского, Русского, Казахского языков. Я профессиональный переводчик с профильным образованием.
Мои рабочие языки: Китайский, Русский, Казахский, Английский
Опыт работы переводчиком - более 5 лет.
Что я перевожу:
- Технические тексты
- Юридические тексты
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- тексты о путешествиях/моде
- презентации
- аудио/видео файлы
Инструменты, которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Abbyy Fine Reader
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- онлайн словари
- Subtitle edit
Я могу:
- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;
- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;
Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Контакты:
Тел.ном.(wh/app) : +7 775 071 55 96
e-mail: [email protected]