raicer84

Юрий raicer84

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Поддержка, доработка и улучшение сайтов на Bitrix

    Добрый день. У нашей компании есть 3 сайта работающие на движке Bitrix, необходима команда людей для постоянного и самое главное долгосрочного сотрудничества. Задача это поддержка сайтов, улучшение сайтов по функционалу и визуальной ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Bitrix Интернет магазин

    Всем доброго дня. Для существующего и работающего интернет магазина требуется команда на долгосрочное сотрудничество. Сайт работает на Bitrix по этому необходимы люди знающие именно данный движок и знающие его лучше самого ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Битрикс

    Необходима доработка, поддержка и продвижение интернет магазина созданного на БИТРИКС!!!. В связи с тем что были неоднократно обмануты, предоплата возможно тока минимальная. Так же с вашей стороны необходимы портфолио с описанием выполненных работ ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка интернет магазина

    Добрый день!!! Необходим человек со знаем и у умением работать с 1С битрикс и головой которая может доработать существующий интернет магазин до современного функционала. Первоначальная задача вернуть сайт в поиск. Доработать ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создение формы для клиентской базы на Битрикс

    Необходимо создать форму для клиентской базы на базе Битрикс в админ части сайта, с различными полями для внесение соответствующей информации, поиском, фильтрации и т.д. Необходимо что б у Вас уже было решение по ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима создания программы под ключ

    Добрый день. Есть не много не стандартная задача. Необходима программа которая могла бы "преобразовывать" звуки получаемые с микрофонов ( минимум 4 микрофона) в эквалайзер на монитор. Каждая дорожка эквалайзера должна соответствовать 1 микрофону. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение интернет магазина

    Добрый день!!! Есть необходимость грамотного продвижения интернет магазина Висмедиа.рф Доменному имени всего около 6 месяцев. Конкуренция среди сайтов которые продают данный товар на наш взгляд минимальна. Ждем Ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Большая доработка интернет-магазина на Битрикс

    Необходимо доработать интернет магазин сделанный на БИТРИКС. Доработки связанные с функционалом сайта. Работы по доработке сайта огромное множество это только тех пунктов которые очевидны нам. Обязательно необходимо долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, опыт работы с ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтинг текстов для интернет-магазина

    Необходимо наполнять страницы интернет магазина висмедиа.рф - текст+ фото. Ориентировочное планируемое количество страниц с товаром более 10000шт. Опыт наполнения интернет-магазинов по тематике профессионального аудио-видео оборудования приветствуются. Ждем Ваших предложений.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад