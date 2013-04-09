Добрый день. У нашей компании есть 3 сайта работающие на движке Bitrix, необходима команда людей для постоянного и самое главное долгосрочного сотрудничества. Задача это поддержка сайтов, улучшение сайтов по функционалу и визуальной ...
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня. Для существующего и работающего интернет магазина требуется команда на долгосрочное сотрудничество. Сайт работает на Bitrix по этому необходимы люди знающие именно данный движок и знающие его лучше самого ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима доработка, поддержка и продвижение интернет магазина созданного на БИТРИКС!!!. В связи с тем что были неоднократно обмануты, предоплата возможно тока минимальная. Так же с вашей стороны необходимы портфолио с описанием выполненных работ ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день!!! Необходим человек со знаем и у умением работать с 1С битрикс и головой которая может доработать существующий интернет магазин до современного функционала. Первоначальная задача вернуть сайт в поиск. Доработать ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать форму для клиентской базы на базе Битрикс в админ части сайта, с различными полями для внесение соответствующей информации, поиском, фильтрации и т.д. Необходимо что б у Вас уже было решение по ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Есть не много не стандартная задача. Необходима программа которая могла бы "преобразовывать" звуки получаемые с микрофонов ( минимум 4 микрофона) в эквалайзер на монитор. Каждая дорожка эквалайзера должна соответствовать 1 микрофону. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день!!! Есть необходимость грамотного продвижения интернет магазина Висмедиа.рф Доменному имени всего около 6 месяцев. Конкуренция среди сайтов которые продают данный товар на наш взгляд минимальна. Ждем Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать интернет магазин сделанный на БИТРИКС. Доработки связанные с функционалом сайта. Работы по доработке сайта огромное множество это только тех пунктов которые очевидны нам. Обязательно необходимо долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, опыт работы с ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнять страницы интернет магазина висмедиа.рф - текст+ фото. Ориентировочное планируемое количество страниц с товаром более 10000шт. Опыт наполнения интернет-магазинов по тематике профессионального аудио-видео оборудования приветствуются. Ждем Ваших предложений.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад