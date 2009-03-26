O Studio предоставляет оптимальные решения для среднего и крупного бизнеса
Принципы работы компании:
1) использование инноваций технологий (нейромаркетинг, флеш-технологии, эффективная визуализация) в предложении комплексных решений для заказчиков.
2) Оптимальное соотношение цена-качество и гибкая система оплаты(0,33%-0,33%-0,33%)
3) Эффективная визуализация конкурентных преимуществ компании;
4) Проведения маркетингового анализ на рынке интернет услуг - наиболее оптимальные решения для заказчиков;
5) Формирование тенденции в интернет-индустрии в восточной Европпе.
м.т. 8068-452-74-62
Портфолио
- Сайт от PO Studio для компании Vector129 просмотров
- Сайт от PO Studio для Sova LTD148 просмотров