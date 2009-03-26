O Studio предоставляет оптимальные решения для среднего и крупного бизнеса

Принципы работы компании:

1) использование инноваций технологий (нейромаркетинг, флеш-технологии, эффективная визуализация) в предложении комплексных решений для заказчиков.

2) Оптимальное соотношение цена-качество и гибкая система оплаты(0,33%-0,33%-0,33%)

3) Эффективная визуализация конкурентных преимуществ компании;

4) Проведения маркетингового анализ на рынке интернет услуг - наиболее оптимальные решения для заказчиков;

5) Формирование тенденции в интернет-индустрии в восточной Европпе.

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