Фамилия Рассказова

Имя Татьяна

Отчество Валерьевна

Дата рождения 03.09.1985.

E-Mail [email protected]

Skype raidiocat

vk http://vk.com/id48827

Образование неполное высшее. НовГУ, филологический факультет, отделение журналистики.

Трудовая деятельность:

2003 – 2009гг. не по специальности.

С 2009г в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Опыт новостного рерайта, копирайта на различные тематики, в том числе художественная литература, более полутора лет. Начальные навыки SEO.

Специальные навыки:

Опытный пользователь ПК, office, интернет, начальные навыки верстки и работы с графическими программами.

Языковые навыки: английский на уровне школьной программы.

Дополнительная информация:

Опыт сотрудничества с журналами, СМИ и/или Интернет-СМИ – рерайт статей политической и новостной тематики.

Так же сотрудничаю с интернет-издательством Акула Пера. Большая часть материалов тут http://www.uznaykak.ru/

Пунктуальна. Обладаю креативным мышлением, пытливым и не закостеневшим умом, постоянным он-лайном.