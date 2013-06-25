Фамилия Рассказова
Имя Татьяна
Отчество Валерьевна
Дата рождения 03.09.1985.
E-Mail [email protected]
Skype raidiocat
Образование неполное высшее. НовГУ, филологический факультет, отделение журналистики.
Трудовая деятельность:
2003 – 2009гг. не по специальности.
С 2009г в декретном отпуске по уходу за ребенком.
Опыт новостного рерайта, копирайта на различные тематики, в том числе художественная литература, более полутора лет. Начальные навыки SEO.
Специальные навыки:
Опытный пользователь ПК, office, интернет, начальные навыки верстки и работы с графическими программами.
Языковые навыки: английский на уровне школьной программы.
Дополнительная информация:
Опыт сотрудничества с журналами, СМИ и/или Интернет-СМИ – рерайт статей политической и новостной тематики.
Так же сотрудничаю с интернет-издательством Акула Пера. Большая часть материалов тут http://www.uznaykak.ru/
Пунктуальна. Обладаю креативным мышлением, пытливым и не закостеневшим умом, постоянным он-лайном.