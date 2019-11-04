Web developer
Займаюся розробкою:
інтернет-магазинів,
CRM,
сервісів,
API,
телеграм ботів,
парсерів,
інформаційних сайтів,
доробкою функціоналу існуючих проектів.
Використовую тільки актуальні технології! Маю досвід програмування більше 3 років. Люблю чистий код.
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Отзывы заказчиков
$850
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!