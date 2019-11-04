Web developer

Займаюся розробкою:

інтернет-магазинів,

CRM,

сервісів,

API,

телеграм ботів,

парсерів,

інформаційних сайтів,

доробкою функціоналу існуючих проектів.

Використовую тільки актуальні технології! Маю досвід програмування більше 3 років. Люблю чистий код.