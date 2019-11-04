rain139

Егор Крушевский rain139

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web developer

Займаюся розробкою:

інтернет-магазинів,

 CRM,

 сервісів,

 API,

 телеграм ботів,

 парсерів,

 інформаційних сайтів,

 доробкою функціоналу існуючих проектів.

Використовую тільки актуальні технології! Маю досвід програмування більше 3 років.  Люблю чистий код. 

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Отзывы заказчиков

WISKIN
72 года
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$850
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта bla-bla.online
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