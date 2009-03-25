Резюме
УЛБУТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
E-mail: [email protected]
Адресс: Пидголоско, 23/ 404, Львов, Украина, 79020
Образование:
2008 – 2009 гг. – Украинская академия печати, г. Львов.
Специальность «Редактирование и издательское дело», студентка (специалист)
2005 – 2008 гг. – Украинская академия печати, г. Львов.
Специальность «Редактирование и издательское дело», бакалавр
2001 – 2005 гг. – Колледж Восточноукраинского национального университета,
г. Луганск. Специальность «Издательское дело и редактирование», младший специалист (диплом с отличием)
Курсы:
2007 – 2008 гг. – Высшие профессиональные курсы фотографов и кинооператоров Львовского государственного областного центра народного творчества и культурно-образовательной работы
Опыт работы:
2003 – 2005 гг. – «Луганский народный архив», г. Луганск
Архивист (набор текста, составление документов, обработка документов и дел)
2005 г. - репетитор английского
Дополнительные сведения:
Владение языками:
• русский, украинский – родные;
• английский – свободно;
• немецкий – средний уровень.
Знание ПК: Windows, MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, PageMaker, CorelDraw, FineReader, Internet;
основы HTML
Личные качества: ответственность, внимательность, целеустремленность, оперативность, креативность, оптимизм