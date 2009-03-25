Резюме

УЛБУТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

E-mail: [email protected]

Адресс: Пидголоско, 23/ 404, Львов, Украина, 79020

Образование:

2008 – 2009 гг. – Украинская академия печати, г. Львов.

Специальность «Редактирование и издательское дело», студентка (специалист)

2005 – 2008 гг. – Украинская академия печати, г. Львов.

Специальность «Редактирование и издательское дело», бакалавр

2001 – 2005 гг. – Колледж Восточноукраинского национального университета,

г. Луганск. Специальность «Издательское дело и редактирование», младший специалист (диплом с отличием)

Курсы:

2007 – 2008 гг. – Высшие профессиональные курсы фотографов и кинооператоров Львовского государственного областного центра народного творчества и культурно-образовательной работы

Опыт работы:

2003 – 2005 гг. – «Луганский народный архив», г. Луганск

Архивист (набор текста, составление документов, обработка документов и дел)

2005 г. - репетитор английского

Дополнительные сведения:

Владение языками:

• русский, украинский – родные;

• английский – свободно;

• немецкий – средний уровень.

Знание ПК: Windows, MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, PageMaker, CorelDraw, FineReader, Internet;

основы HTML

Личные качества: ответственность, внимательность, целеустремленность, оперативность, креативность, оптимизм